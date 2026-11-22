Hòa trong không khí Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”, với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào Áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), quảng bá hình ảnh người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, năng động trong thời kỳ hội nhập.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ trên nền hai ca khúc “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” và “Vũ điệu kết đoàn”. Tại Bảo tàng Hà Nội, gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ trong những tà áo dài rực rỡ sắc màu cùng hòa nhịp, tạo nên không gian trình diễn sôi động, giàu bản sắc văn hóa.

Hàng trăm phụ nữ đồng diễn áo dài tại Bảo tàng Hà Nội.

Đặc biệt, chương trình được kết nối trực tuyến với hai điểm cầu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (xã Quốc Oai) và Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm), với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ. Những động tác dân vũ đồng đều trên nền nhạc “Vũ điệu kết đoàn” đã thể hiện tinh thần gắn bó, đoàn kết và niềm tự hào về trang phục truyền thống dân tộc.

Tham dự chương trình tại điểm cầu chính có Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền, cùng hơn 500 đại biểu là các nhà thiết kế, nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, nữ doanh nhân, nữ sinh, đại diện các gia đình và cán bộ, hội viên phụ nữ.

Bên cạnh màn đồng diễn, khán giả được thưởng thức nhiều bộ sưu tập áo dài mang phong cách truyền thống kết hợp hơi thở đương đại. Nổi bật là bộ sưu tập áo dài cổ phục “Yếm thắm lụa đào” của nhà thiết kế Quyên Nguyễn; “Huyền sắc non cao” của nhà thiết kế Hàn Phượng; “Hỷ Lạc Kim Hoa” của nhà thiết kế Tâm Lợi; “Dáng hoa đại ngàn” của nhà thiết kế Linh Phương và “Gốm kinh kỳ” của nhà thiết kế Hương Beful.

Không khí chương trình thêm sôi nổi với tiết mục nhảy Zumba trên nền nhạc mashup “Chúng ta là người Việt Nam” và “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” do hội viên phụ nữ xã Thư Lâm biểu diễn, thể hiện hình ảnh phụ nữ Thủ đô khỏe mạnh, tự tin và năng động.

Không chỉ diễn ra tại 2 điểm cầu chính, chương trình còn diễn ra tại nhiều xã, phường trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trải qua những thăng trầm lịch sử, áo dài đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc, gắn bó với đời sống người Việt Nam. Không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn kết tinh vẻ đẹp tâm hồn, cốt cách dân tộc, tôn vinh nét dịu dàng, duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng đầy bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam.

Vì vậy, mỗi phụ nữ Thủ đô cần trở thành một sứ giả lan tỏa bản sắc Việt thông qua tà áo dài, góp phần đưa trang phục truyền thống hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống, đồng thời trở thành cầu nối giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 50 bộ áo dài, học bổng và quà cho 50 nữ sinh THPT có nhiều nỗ lực trong học tập, đến từ các trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Mỹ Đình và Đại Mỗ.

Với thông điệp “Tặng áo dài - Chắp cánh ước mơ xanh”, hoạt động không chỉ động viên, khích lệ tinh thần học tập mà còn góp phần bồi đắp tình yêu đối với trang phục truyền thống trong thế hệ trẻ.

Dịp này, Hội LHPN Thành phố Hà Nội cũng trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check in với Áo dài” năm 2026. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi thu hút 660 tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc phụ nữ Hà Nội duyên dáng trong tà áo dài tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và không gian văn hóa của Thủ đô.

Ban tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài” năm 2026.

Từ 185 tác phẩm được lựa chọn tham gia bình chọn trực tuyến, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 21 tác phẩm xuất sắc. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Sắc áo quê hương” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Oanh, phường Từ Liêm.

Thông qua chuỗi hoạt động trình diễn, đồng diễn dân vũ, thi ảnh và trao tặng áo dài, chương trình góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ Thủ đô trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời đưa hình ảnh tà áo dài Việt Nam đến gần hơn với đời sống đương đại.