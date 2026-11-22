Các đại biểu dự lễ khai mạc

Tham dự sự kiện có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo người dân, du khách.

Các đại biểu cắt băng khai mạc

Theo ban tổ chức, Việt Nam là đất nước có truyền thống nông nghiệp lâu đời, nơi nền văn minh lúa nước đã hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử.

Từ những cánh đồng phù sa màu mỡ của đồng bằng Bắc Bộ đến những vùng đất trù phú nơi miền Tây Nam Bộ, cây lúa, hạt gạo đã gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa, tâm hồn và là người bạn thủy chung của bao thế hệ người Việt.

Hạt gạo không chỉ nuôi dưỡng con người, mà còn là kết tinh bởi mồ hôi, công sức, trí tuệ, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của cả một dân tộc.

Các đại biểu tham quan con đường lúa gạo

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, từ những buổi đầu sản xuất còn thô sơ, đến nền kinh tế tiểu nông gắn liền với ruộng đồng, rồi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, hôm nay, ngành hàng lúa gạo Việt Nam đang tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ với những thành tựu của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nền nông nghiệp 4.0.

Hành trình đầy tự hào đó được tái hiện một cách trọn vẹn tại con đường lúa gạo Việt Nam, theo 4 giai đoạn: sơ khai, kinh tế tiểu nông, công nghiệp hóa, nông nghiệp 4.0, kết hợp với 12 tiểu cảnh được lồng ghép truyền tải những thông điệp ý nghĩa.

Con đường lúa gạo năm nay có chiều dài gần 300m, được bố trí dọc theo trục đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế), sử dụng gần 25.000 chậu lúa để trưng bày theo từng giai đoạn.

Qua đó, mang đến không gian trải nghiệm đặc biệt, thu hút sự quan tâm và yêu thích của người dân trong và ngoài thành phố.