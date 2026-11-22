Bách Hoa Bộ Hành 2026 và hành trình đưa Việt phục đến với công chúng

Sáng 22/11, Ngày hội Việt phục Bách Hoa Bộ Hành mùa Đông 2026 diễn ra tại khu vực trung tâm Hà Nội, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Hình ảnh đoàn người trong những bộ trang phục truyền thống di chuyển qua các tuyến phố tạo nên không gian văn hóa đặc biệt giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Với khoảng 1.000 người tham gia dự kiến, ngày hội lần thứ IX giới thiệu nhiều loại hình Việt phục gắn với các giai đoạn lịch sử và tầng lớp xã hội. Từ áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh đến áo trực lĩnh, áo tứ thân cùng các loại khăn, mũ truyền thống, mỗi trang phục mang những đặc trưng riêng về kiểu dáng, màu sắc và phụ kiện.

Ngày hội Việt phục Bách Hoa Bộ Hành 2026. Ảnh: BTC.

Sự kiện lần thứ IX tiếp nối hành trình qua 8 mùa tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Năm nay, chương trình diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, góp phần kết nối di sản trang phục với hoạt động sáng tạo và du lịch Thủ đô.

Không chỉ là hoạt động trình diễn, Bách Hoa Bộ Hành hướng đến việc đưa Việt phục trở lại đời sống đương đại thông qua sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Người trẻ có cơ hội tìm hiểu lịch sử trang phục, nhận diện đặc trưng về kiểu dáng, chất liệu và cách mặc, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến văn hóa dân tộc.

Khán giả yêu thích Việt phục có thêm không gian trải nghiệm

Anh T., một khách tham quan sự kiên, cho biết anh biết đến chương trình qua mạng xã hội và quyết định đến theo dõi vì yêu thích lịch sử, văn hóa Việt Nam. Theo anh, sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và phụ kiện là điểm gây ấn tượng nhất.

“Có những bộ trang phục nhìn rất cầu kỳ, từ chất liệu, hoa văn đến phụ kiện đi kèm. Khi tất cả cùng xuất hiện trong một đoàn trình diễn, tôi có cảm giác như những hình ảnh trong lịch sử được tái hiện ngay trước mắt”, anh T. chia sẻ.

Anh đặc biệt quan tâm đến trang phục cung đình và những loại hình Việt phục gắn với các giai đoạn lịch sử trước đây. Theo anh, mỗi bộ trang phục đều chứa đựng những câu chuyện riêng về lịch sử và đời sống của người Việt. Nếu chỉ quan sát hình thức bên ngoài mà không tìm hiểu nguồn gốc, công chúng có thể bỏ qua nhiều giá trị văn hóa phía sau.

Anh T. đánh giá việc tổ chức trình diễn trong không gian công cộng giúp người dân dễ dàng tiếp cận văn hóa truyền thống. Thay vì phải đến bảo tàng hoặc những địa điểm trưng bày chuyên biệt, người qua đường cũng có thể dừng lại theo dõi và tìm hiểu về Việt phục.

Khách tham quan tại Bách Hoa Bộ Hành 2026. Ảnh: Thành Biên.

Để chương trình có thêm chiều sâu, anh mong ban tổ chức bổ sung phần giới thiệu ngắn về nguồn gốc, đặc điểm và ý nghĩa của từng loại trang phục. Anh cũng đề xuất tổ chức khu vực trưng bày tư liệu, giới thiệu quy trình may và các phụ kiện truyền thống.

Cùng đưa gia đình đến tham quan, chị C., 35 tuổi, cho biết chị muốn các con có cơ hội tiếp xúc với văn hóa truyền thống theo cách trực quan hơn, thay vì chỉ học qua sách giáo khoa.

“Các con tôi rất hào hứng khi được nhìn thấy những bộ trang phục mà trước đây chỉ biết qua tranh ảnh. Tôi nghĩ đây là một cách tiếp cận lịch sử sinh động, giúp trẻ dễ hình dung hơn về đời sống của người Việt trong quá khứ”, chị C. chia sẻ.

Chị đặc biệt chú ý đến những bộ áo dài truyền thống và trang phục có kiểu dáng cổ xưa. Theo chị, sự thay đổi về kiểu dáng, cách trang trí, phụ kiện và cách làm tóc qua từng thời kỳ tạo nên nét đặc sắc cho mỗi loại trang phục.

Chị C. mong muốn những lần tổ chức tiếp theo có thêm hoạt động dành cho gia đình và trẻ em như mặc thử Việt phục, tìm hiểu cách làm phụ kiện hoặc tham gia trò chơi dân gian. Theo chị, những trải nghiệm này sẽ giúp trẻ không chỉ xem và chụp ảnh mà còn hiểu rõ hơn giá trị văn hóa của trang phục truyền thống.

Khách tham quan tại Bách Hoa Bộ Hành 2026. Ảnh: Thành Biên.

Từ góc nhìn của hai khán giả thuộc những nhóm tuổi và hoàn cảnh khác nhau, Bách Hoa Bộ Hành cho thấy khả năng kết nối di sản với đời sống hiện đại. Khi công chúng được trực tiếp quan sát, tương tác và tìm hiểu, Việt phục không còn chỉ hiện diện trong sách vở hay không gian trưng bày mà có thêm cơ hội trở thành một phần của đời sống cộng đồng.

Những đề xuất về thuyết minh, trưng bày tư liệu và hoạt động trải nghiệm cũng gợi mở hướng phát triển cho các chương trình văn hóa trong tương lai: kết hợp vẻ đẹp thị giác với giá trị kiến thức, qua đó khơi dậy sự quan tâm và ý thức gìn giữ di sản trong các thế hệ.