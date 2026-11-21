Tập 8 Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 lên sóng tối 21/11. Sau các phần trình diễn và bình chọn, Thỏ Rabibuum cùng Mimibu phải tháo mặt nạ, lần lượt lộ diện là danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ LyHan.

Bốn mascot Mad Long, Thỏ Rabibuum, Khỉ Xù Mì và Mimibu là đối thủ ở vòng này. Trước phần thi riêng, họ cùng thể hiện liên khúc Cô đơn trên sofa - Cắt đôi nỗi sầu.

Ngọc Sơn thua sát nút

Bước vào vòng đối đầu, Mad Long chọn bản ballad Mình yêu đến đây thôi, Thỏ Rabibuum mang đến E là không thể - sáng tác của Đông Thiên Đức, từng được Anh Quân Idol thể hiện trong cuộc thi. Ở tập trước, Anh Quân Idol dừng bước và lộ diện sau mascot Cao Bồi Lang.

Phần thể hiện ca khúc viral E là không thể của Thỏ Rabibuum được đánh giá cao. Bích Phương nhận xét mascot giữ được sự tự nhiên, chân chất. Trấn Thành đánh giá nhân vật tạo dấu ấn riêng khi thể hiện những ca khúc quen thuộc.

Dù vậy, Thỏ Rabibuum dừng cuộc chơi trong thế sát nút. Mascot nhận 49,52% bình chọn, trong khi Mad Long giành chiến thắng với 50,48%, chênh lệch chưa đến 1%.

Đằng sau mặt nạ Thỏ Rabibuum là danh ca Ngọc Sơn. Toàn bộ cố vấn dự đoán chính xác nam ca sĩ. Ngay từ những vòng đầu, nhiều khán giả nhận ra màu giọng quen thuộc "không lẫn đi đâu được", liên tục gọi tên Ngọc Sơn trong các bài dự đoán.

Ngọc Sơn lộ mặt sau 7 phần thi gắn với mascot Thỏ Rabibuum.

Ngọc Sơn cho biết anh có ý định tham gia Ca sĩ mặt nạ từ mùa đầu nhưng còn e ngại bản thân chưa đủ duyên dáng, tự tin. Dừng chân ở tập 8 mùa 3, nam ca sĩ nói cảm thấy mãn nguyện khi có cơ hội góp mặt và đi đến vòng này.

Ngọc Sơn chia sẻ thêm tình cảm của khán giả và các cố vấn là điều anh trân trọng trong hành trình giấu mặt. Nam nghệ sĩ mong sự xuất hiện của anh góp phần động viên, ủng hộ đồng nghiệp trẻ.

Ở phần giao lưu, MC Ngô Kiến Huy cho biết Ngọc Sơn có hơn 100 sáng tác và không lấy tác quyền ca khúc. Captain Boy ngưỡng mộ lịch diễn dày đặc của đàn anh, có tháng diễn đến 28-30/ngày.

Trấn Thành nhắc lại kỷ niệm với Ngọc Sơn khi mới vào nghề. Trong một lần lưu diễn tại Australia, nam MC có dịp trò chuyện với đàn anh, khi đó đã là nghệ sĩ nổi tiếng. Trấn Thành xúc động vì nhiều năm sau, Ngọc Sơn vẫn nhớ biệt danh và những câu chuyện nhỏ giữa hai người.

Em xinh LyHan nối gót dàn anh trai ra về

Ở cặp đấu còn lại, Khỉ Xù Mì giành 54,29% bình chọn với ca khúc Sau hình bóng khác, vượt Mimibu nhận 45,71% với phần thể hiện Đắng dược.

Người đứng sau Mimibu là LyHan, á quân Em xinh say hi. Bích Phương là người duy nhất đoán đúng danh tính nữ ca sĩ trong dàn cố vấn. Trấn Thành và dàn khách mời trước đó gọi tên Mỹ Mỹ, Ngô Lan Hương, 52Hz... đứng sau mascot Mimibu.

Á quân Em xinh say hi Lyhan dừng cuộc chơi ở Ca sĩ mặt nạ mùa 3.

Trước Ngọc Sơn và LyHan, năm nghệ sĩ đã dừng chân tại Ca sĩ mặt nạ mùa 3, bao gồm Negav, Quân A.P, CongB, Anh Quân Idol và buitruonglinh.

Negav là người đầu tiên tháo mặt nạ ở tập 4, xác nhận danh tính của mascot Gauci. Nam rapper cho biết từng tự ti về giọng hát và tham gia chương trình để thử sức ở sân khấu mới. Quân A.P lộ diện ở tập 5 trong tạo hình Dol-La-La. Dù thay đổi cách giao lưu và phong thái, nam ca sĩ vẫn khó giấu chất giọng đặc trưng.

Đến tập 6, CongB chia tay cuộc chơi sau lớp mặt nạ Bò Sữa Achu. Anh cho biết muốn giới thiệu thêm những màu sắc giọng hát bên cạnh khả năng trình diễn, vũ đạo vốn được khán giả biết đến.

Tập 7 có hai nghệ sĩ cùng lộ diện. Cao Bồi Lang là Anh Quân Idol, còn Koalaoke là buitruonglinh. Trong khi danh tính của Koalaoke được nhiều người dự đoán trước, Cao Bồi Lang khiến các cố vấn gặp khó do sự khác biệt giữa giọng nói và giọng hát.

Anh Quân Idol cho biết anh chọn Ca sĩ mặt nạ để đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau thời gian dài ít xuất hiện. Nam ca sĩ khiến nhiều người tiếc vì lộ diện quá sớm, trong khi các ca khúc của Cao Bồi Lang đều được đánh giá cao.