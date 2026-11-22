Hơn 2.000 người tham gia diễu hành, tạo nên “Dòng chảy di sản” rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm

Ngay từ sớm, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã trở nên rực rỡ với sự góp mặt của hơn 2.000 người tham gia. Lực lượng diễu hành quy tụ đông đảo các thành viên đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Bách Hoa Bộ Hành, đại diện các tỉnh, thành phố gồm TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thái Nguyên cùng các tổ chức, câu lạc bộ, đơn vị, hội viên và đông đảo người dân yêu áo dài.

Điểm nhấn nổi bật trong khuôn khổ chương trình là màn đồng xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất, do Sở VHTTDL Hà Nội cùng Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thực hiện.

Theo chủ đề “Áo dài Nam - Dòng chảy Di sản”, 500 sinh viên mặc áo dài nam đã cùng nhau diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, tạo nên một khung cảnh trang trọng và giàu tính biểu tượng.

500 sinh viên mặc áo dài nam tham gia màn đồng xác lập kỷ lục

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, lần đầu tiên được tổ chức với số lượng người mặc áo dài nam nhiều nhất từ trước tới nay nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là tà áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại.

Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa phong trào mặc áo dài đến nam giới ở mọi tầng lớp - cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, sinh viên, học sinh, nhân dân trong các lễ hội, ngày lễ lớn và sự kiện văn hóa, đồng thời quảng bá tình yêu áo dài Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Khoảng 800 người tham gia Diễu hành Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”

Song hành với khối diễu hành áo dài nam, Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” cũng mang đến một không gian di sản sống động với sự tham gia của khoảng 800 người trong trang phục cổ phục, áo dài ngũ thân và các trang phục truyền thống Việt Nam.

Đoàn diễu hành cùng sải bước tại không gian đi bộ, chia sẻ tình yêu và thành quả của cộng đồng nghiên cứu, sưu tầm, ứng dụng cổ phục tại Hà Nội, góp phần đưa tà áo Việt đến gần hơn với công chúng và du khách trong, ngoài nước.

Để công chúng cảm nhận rõ nét chiều sâu văn hóa, các khối trang phục trong “Bách Hoa Bộ Hành” được tổ chức theo chủ đề, theo dạng thức: Áo dài, áo tấc, áo nhật bình, áo giao lĩnh, áo viên lĩnh… và theo chức năng: Thường phục, tế phục, triều phục…

Cùng với đó là sự hưởng ứng tham gia diễu hành của 700 người thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Người dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước hào hứng theo dõi đoàn diễu hành

Chương trình diễu hành đã mang hơi thở áo dài Việt Nam lan tỏa từ lễ hội đến từng người dân, du khách trên địa bàn TP. Hà Nội - từ bảo tàng, kho ký ức di sản ra đường phố, nơi di sản được tỏa sáng.

Thông qua hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 này, ngành VHTTDL Thủ đô mong muốn tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản văn hóa dân tộc - áo dài Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu áo dài trong nhân dân và du khách; gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch; đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội vừa giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa trong kỷ nguyên mới.