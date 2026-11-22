Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu về thơ vua Thiệu Trị, ngày 22/11. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Diễn ra từ ngày 5 đến 24/11, chuỗi hoạt động mang đến nhiều nội dung phong phú, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, giao lưu và trải nghiệm văn hóa.

Không gian trưng bày văn hóa và trải nghiệm cộng đồng là điểm nhấn quan trọng, với sự tham gia đồng hành của 26 đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn thành phố. Không gian được tổ chức theo hướng mở, tăng cường giao lưu, tương tác, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sản phẩm văn hóa và các hoạt động trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Bên cạnh đó, người dân và du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, hoạt động quảng bá áo dài, nghề thủ công, thư pháp, nhạc cụ truyền thống, ẩm thực và những sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương.

Đáng chú ý, thông qua hai mô hình "Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng" và "Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa", các giá trị văn hóa được giới thiệu gắn với từng địa bàn, cộng đồng, lịch sử, con người, làng nghề và đời sống văn hóa riêng. Qua đó, hoạt động văn hóa không chỉ tập trung ở các không gian trung tâm mà còn được lan tỏa đến cơ sở, từng khu dân cư, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào về quê hương, bản sắc văn hóa địa phương.

Tham quan, tìm hiểu thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số ở điện Long An trong Kinh thành Huế, ngày 22/11. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho biết, Huế là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, từng là trung tâm chính trị, văn hóa của Đàng Trong và kinh đô dưới triều Tây Sơn, triều Nguyễn. Qua dòng chảy lịch sử, Huế đã hình thành và lưu giữ một kho tàng giá trị văn hóa đặc sắc, từ hệ thống di tích, kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội đến trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống và những phong tục, tập quán, nếp sống của cộng đồng. Những giá trị ấy không chỉ tạo nên bản sắc riêng của Cố đô mà còn góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam. Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Huế; đồng thời tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa.

Ông Lê Minh Nhân mong muốn, qua các hoạt động, mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa. Đây cũng là nền tảng để Huế tiếp tục phát huy lợi thế đô thị di sản văn hóa, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.