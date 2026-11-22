Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Giải vô địch đua vỏ composite Cà Mau mở rộng năm 2026. Ảnh: Nguyên Du

Giải đấu được tổ chức nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng sông nước Nam Bộ, đồng thời quảng bá loại hình thể thao giải trí gắn với phương tiện sinh hoạt đặc trưng của người dân miền sông nước là vỏ máy Composite. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và tạo điểm nhấn trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026

Năm nay, giải thu hút 107 vận động viên đến từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, thành phố Cần Thơ và các địa phương trong tỉnh Cà Mau đăng ký tham gia tranh tài. Các vận động viên đến từ nhiều địa phương tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời mang đến không khí tranh tài sôi nổi trên dòng sông Trẹm.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Từ Hoàng Ân phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Nguyên Du

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh giải đua vỏ máy Composite không chỉ là sân chơi bổ ích dành cho những người đam mê môn thể thao tốc độ đặc trưng của vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn mang ý nghĩa quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Đông đảo người dân tập trung 2 bên bờ sông cổ vũ các vận động viên tranh tài. Ảnh: Nguyên Du

Theo ông Từ Hoàng Ân, thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu hình ảnh sông Trẹm – dòng sông mang nhiều giá trị về tự nhiên, văn hóa và lịch sử đối với người dân Thới Bình. Đồng thời, đây cũng là dịp để các vận động viên, du khách có cơ hội tham quan, khám phá nét văn hóa, ẩm thực và những sản vật đặc trưng của vùng đất này.

Để giải đấu diễn ra thành công, Ban Tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài điều hành công tâm, khách quan, đúng luật và điều lệ; các vận động viên thi đấu hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất và bảo đảm an toàn trong quá trình thi đấu.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tặng hoa tri ân các nhà tài trợ đồng hành cùng giải. Ảnh: Nguyên Du

Bên cạnh hoạt động thể thao, các doanh nghiệp đồng hành cùng giải đấu còn tổ chức trao tặng những phần quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Bình. Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của doanh nghiệp với cộng đồng, góp phần chăm lo đời sống người dân và lan tỏa những giá trị nhân văn trong chuỗi sự kiện.

Năm nay, giải thu hút 107 vận động viên đến từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, thành phố Cần Thơ và các địa phương trong tỉnh Cà Mau đăng ký tham gia tranh tài. Ảnh: Nguyên Du

Thông qua giải đấu, Cà Mau không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất mà còn khai thác nét đặc trưng trong đời sống sinh hoạt của cư dân vùng sông nước để quảng bá hình ảnh quê hương. Việc kết hợp hoạt động thể thao với công tác an sinh xã hội cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cộng đồng, tạo sức lan tỏa cho các hoạt động chào mừng Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.