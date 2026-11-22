Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu tham quan các không gian văn hóa, ẩm thực. (Ảnh: BTC)

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Ngô Phương Ly... cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và đông đảo bạn bè quốc tế.

Ẩm thực - nhịp cầu kết nối các nền văn hóa

Được tổ chức trong hai ngày 21 và 22/11, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế năm 2026 quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đại diện 11 tỉnh, thành phố Việt Nam. Ba không gian chính được triển khai gồm “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới” giới thiệu những món ăn, sản vật, phong tục và bản sắc văn hóa đặc trưng của các quốc gia, vùng miền.

Các đại biểu dự khai mạc Liên hoan. (Ảnh: THANH BÌNH)

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh ý nghĩa của ẩm thực trong việc kết nối con người, mở ra những cuộc gặp gỡ và tạo cơ hội tìm hiểu truyền thống của mỗi dân tộc. Khi mời bạn bè thưởng thức món ăn quê hương, chúng ta cũng đang kể câu chuyện về đất nước, con người mình; khi đón nhận món ăn của bạn, chúng ta có dịp lắng nghe và khám phá văn hóa của họ... Tinh thần ấy được thể hiện qua chủ đề “Beyond Flavors” năm nay, hướng tới vượt qua những khác biệt về hương vị để tìm thấy sự đồng điệu, hiểu hơn về nhau và để những tình cảm chân thành được bắt đầu, được tiếp nối.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Liên hoan. (Ảnh: THANH BÌNH)

Khẳng định vai trò của giao lưu văn hóa trong đường lối đối ngoại, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, mong muốn tạo thêm cơ hội để người dân các nước gặp gỡ, hiểu biết và gắn bó, qua đó làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho rằng, ẩm thực là ngôn ngữ chung, có khả năng kết nối con người đến từ những nền văn hóa khác nhau.

Chia sẻ trải nghiệm sau khi đến Việt Nam, Đại sứ cho biết cách nhanh nhất để kết nối với người dân là cùng ngồi ăn một bữa cơm. “Mọi người sẽ mời bạn một bát phở, rót cho bạn một tách trà, rồi nhất quyết mời bạn ăn thêm một chút nữa. Thế rồi chẳng mấy chốc, bạn không còn là khách nữa, mà đã trở thành một người bạn”, Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu. (Ảnh: THANH BÌNH)

Theo Đại sứ Jennifer Wicks, những tình hữu nghị bền chặt nhất thường được hình thành qua các cuộc trò chuyện cởi mở bên bàn ăn. Đằng sau mỗi món ăn là công thức gia truyền, căn bếp của người bà, người mẹ hoặc thành quả lao động của người nông dân. Đại sứ cũng giới thiệu gian hàng Hoa Kỳ với các món ăn mang phong cách Mỹ và những loại trái cây tươi chất lượng cao do nông dân Hoa Kỳ sản xuất.

Quảng bá bản sắc, lan tỏa tinh thần sẻ chia

Điểm nhấn tại lễ khai mạc khi Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Ngô Phương Ly và các đại biểu lãnh đạo, đại diện đoàn ngoại giao và đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức tương tác với quả cầu kết nối chính thức mở màn Liên hoan với thông điệp “Beyond Flavors”.

Bên cạnh hoạt động giao lưu văn hóa, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái thông qua hoạt động quyên góp thiện nguyện “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và trao hỗ trợ cho đại diện năm địa phương gồm Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tương tác với quả cầu kết nối, kích hoạt khai mạc Liên hoan. (Ảnh: THANH BÌNH)

Bộ trưởng Lê Hoài Trung, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu quyên góp quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. (Ảnh: THANH BÌNH)

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các địa phương và những người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: THANH BÌNH)

Sau nghi thức khai mạc, các đại biểu tham dự lễ dâng hương, dâng lễ vật là sản vật các địa phương và món ăn của bạn bè quốc tế theo truyền thống văn hóa Việt Nam. Hoạt động thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa dân tộc, gửi gắm mong muốn Liên hoan thành công, lan tỏa tinh hoa văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu tham quan các không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ASEAN và quốc tế. Tại khu vực giới thiệu văn hóa Việt Nam, các nghệ nhân đến từ làng nghề Diễu Lâu, Đền Làng Liêu (Phú Thọ) và Đền Gin (Ninh Bình) trình diễn các công đoạn gói bánh chưng, giã bánh giầy, giới thiệu những món bánh truyền thống gắn với nền văn minh lúa nước và tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Tại gian hàng Bộ Ngoại giao, đoàn đại biểu tìm hiểu văn hóa trà Việt, thưởng thức trà sen, trà nhài và các món ăn chế biến từ sen. Tại các gian hàng ASEAN và quốc tế, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực đặc trưng, câu chuyện văn hóa của từng quốc gia.

Đoàn đại biểu và Ban Tổ chức thực hiện nghi lễ dâng hương. (Ảnh: THANH BÌNH)

Đoàn đại biểu và Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm. (Ảnh: THANH BÌNH)

Diễn ra trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Liên hoan là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thông qua giao lưu ẩm thực, giới thiệu di sản và trải nghiệm văn hóa, sự kiện góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, phát huy sức mạnh mềm và nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển đất nước.

Liên hoan cũng lan tỏa tinh thần của Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9/2026. Qua những trải nghiệm gần gũi và hoạt động sẻ chia thiết thực, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và hướng tới phát triển bền vững.

Trải qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế đã trở thành hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại thường niên, thu hút sự tham gia của các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè Việt Nam. Những món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa được giới thiệu tại sự kiện tiếp tục mở rộng cơ hội giao lưu, vun đắp tình hữu nghị và quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc, chủ động hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế năm 2026:

Gian hàng nước Nga. (Ảnh: HOÀI THU)

Gian hàng lưu niệm của Nga thu hút du khách. (Ảnh: HT)

Giới thiệu bánh Pháp. (Ảnh: HT)

Các nghệ nhân ẩm thực Việt Nam quảng diễn gói bánh chưng. (Ảnh: BTC)

Vinh danh các nghệ nhân ẩm thực tại Liên hoan. (Ảnh: BTC)