Sở VHTT&DL Hải Phòng vừa khai mạc gian trưng bày chuyên đề Hành trình di sản Việt với hơn 300 cổ vật, hiện vật, tài liệu hình ảnh tại Bảo tàng thành phố nhân dịp Ngày văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Gian trưng bày giới thiệu nền văn hóa Phùng Nguyên với các công cụ, vũ khí, trang sức và những hiện vật bằng đá tiêu biểu, phản ánh đời sống vật chất và kỹ thuật chế tác của cư dân Phùng Nguyên. Đồ đồng và văn hóa Đông Sơn với các loại đồ đồng tiêu biểu như trống, thạp, dao, tượng, linh vật và các hiện vật liên quan, thể hiện trình độ luyện kim, nghệ thuật tạo hình và đời sống văn hóa của cư dân Đông Sơn. Trong ảnh là trống đồng Đông Sơn lớn có niên đại 2.700-2.000 năm.

Nhiều trống đồng Đông Sơn có kích thước khác nhau, niên đại từ 2.700-2.000 năm, có trống đồng từ thế kỷ III-I TCN. Trong đó, nhiều trống còn giữ nguyên vẹn những hoa văn, họa tiết tinh xảo.

Không gian trưng bày còn có nhiều hiện vật, hình ấn, kiếm và vật dụng liên quan đến các thiết chế, nghi lễ và đời sống các triều đại Lê Trung Hưng, Tây Sơn đến triều Nguyễn.

Kiếm nạm vàng, bạc với các họa tiết đầu rồng tinh xảo.

Áo tấc dệt long vân khánh hội của Hoàng tử Vĩnh Thụy (thế kỷ XX) và áo cửu phụng của Phụng Thiên Thuần Hoàng Quý Phi (1886-1889) và phụng bào của Nam Phương Hoàng hậu (1934-1945).

Mũ kim quan, bộ triều phục hoàng tử và ấn ngà, thế kỷ XIX-XX.

Bộ ấm chén vàng, muỗng ngọc cán san hô nạm vàng nổi bật với màu sắc và họa tiết khắc rất tinh xảo.

Đồ thêu thời Nguyễn và các hiện vật như triều phục, tranh thêu, lịch, sắc lệnh và những sản phẩm thêu tiêu biểu, thể hiện kỹ thuật thủ công, mỹ thuật trang trí và đời sống văn hóa thời Nguyễn.

Người dân và du khách cũng được chiêm ngưỡng các hiện vật pháp lam tiêu biểu, bát, chậu, đĩa... gốm với các hoa văn, họa tiết được chế tác tinh xảo, phản ánh sự tiếp nhận kỹ thuật chế tác và phát triển kỹ thuật trong đời sống.

Các loại kim bài, kim khánh, kim bội, kim tiền, lư đỉnh, bình phong, trấn phong... thể hiện kỹ thuật chế tác gỗ, đá, gốm chạm khắc tinh xảo, nghệ thuật trang trí và không gian sinh hoạt của tầng lớp quý tộc, quan lại và các gia đình có điều kiện trong qua các triều đại.

Đồ gốm Việt Nam qua các triều đại Lý - Trần - Lê - Mạc - Nguyễn với các loại hình đồ gốm tiêu biểu, phản ánh sự phát triển của kỹ thuật chế tác, tạo hình, trang trí và những biến đổi trong thẩm mỹ của người Việt.

Gian trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách tới tham quan, nhất là dịp cuối tuần. Qua đó, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của di sản văn hóa Việt Nam thông qua các tài liệu, hiện vật, cổ vật tiêu biểu. Góp phần tôn vinh trí tuệ, tài năng sáng tạo và bản sắc văn hóa dân tộc qua các thời kỳ.