Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Lê Quốc Chỉnh trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho địa phương

Tham dự buổi lễ có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Lê Quốc Chỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Thủy; Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình Vũ Đức Thọ…

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Về phía xã Cát Thành có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thanh Tùng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Văn Vĩnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đỗ Kiên Cường; cùng cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Đền Lăng, xã Cát Thành là nơi thờ phụng Cống Khẩu Đại Vương - người có công lao to lớn trong sự nghiệp khai hoang, lập ấp làng Cát Chử xưa. Việc Đền Lăng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước đối với những giá trị lịch sử của di tích, mà còn là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cát Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Cát Thành Đỗ Kiên Cường nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, Nhân dân làng Cát Chử nói riêng, xã Cát Thành nói chung, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng của Nhà nước đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và truyền thống cách mạng kiên cường của vùng đất Cát Chử xưa, Cát Thành ngày nay.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh tặng hoa chúc mừng xã Cát Thành

Theo truyền ngôn địa phương và văn bia lưu giữ tại di tích, tiền thân Đền Lăng được khởi dựng từ thời Hậu Lê, niên hiệu Hoằng Định thứ 10 (năm 1619), ban đầu là ngôi miếu nhỏ tường đất, mái lợp cỏ thờ Thành hoàng làng. Năm 1800, nhân dân trong vùng hưng công tu sửa bằng tường gạch, lợp ngói.

Đến năm 1920, cộng đồng dân cư chung tay tái thiết ngôi miếu thành công trình đền thờ khang trang theo bố cục chữ "Đinh" truyền thống, về sau được gọi là Đền Lăng. Tên gọi phản ánh nét đặc thù vừa là nơi thờ tự linh thiêng, vừa gắn với gò đất linh ứng - nơi Cống Khẩu Đại vương hóa thân, được nhân dân coi là phần lăng mộ của vị thần chủ.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đỗ Kiên Cường phát biểu tại buổi lễ

Năm 2025, di tích tiếp tục được tu bổ, tôn tạo với sự quan tâm của các cấp, ngành và sự đóng góp của Nhân dân, con em quê hương.

Bên cạnh giá trị tín ngưỡng, Đền Lăng còn là địa điểm ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Trong kháng chiến chống Pháp, Đền Lăng là nơi Chi bộ xã Cát Chử tổ chức hội họp; dân quân du kích luyện tập và hoạt động, nhằm chống lại sự càn quét của địch tại bốt Nam Lạng, góp phần bảo vệ cơ sở cách mạng, duy trì phong trào đấu tranh của địa phương. Đặc biệt, ngày 10/12/1929, tại khu vực trước đền đã diễn ra sự kiện treo cờ Đảng - một dấu mốc có ý nghĩa tiêu biểu đối với phong trào cách mạng ở xã Cát Chử.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển Di tích lịch sử cấp tỉnh - Đền Lăng, xã Cát Thành

Hàng năm, tại Đền Lăng diễn ra nhiều ngày lễ, trong đó tiêu biểu là lễ kỵ Cống Khẩu Đại vương tổ chức ngày 15 - 16/6 âm lịch. Ngoài ra, cứ ba năm một lần, vào tháng 3 âm lịch, Đền Lăng cùng với các di tích trên địa bàn xã tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc tiền nhân có công khai khẩn đất đai, tạo lập vùng đất Cát Chử xưa. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 9 - 10/3 với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc.

Giá trị nổi bật của Di tích lịch sử Đền Lăng là chiều sâu lịch sử, từ thời đại Hùng Vương dựng nước đến những năm tháng đấu tranh cách mạng oanh liệt của Đảng bộ và Nhân dân địa phương trong thế kỷ XX.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình Trịnh Xuân Lộc công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đền Lăng

Bên cạnh giá trị lịch sử, Đền Lăng còn lưu giữ kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Công trình trung tâm của đền được xây dựng theo kiến trúc chữ "Đinh", gồm tòa Tiền đường 3 gian và Hậu cung 2 gian.

Hệ thống khung gỗ liên kết vững chắc theo lối "thượng chồng rường, hạ kẻ bẩy", các cột gỗ đặt trên chân tảng đá vuông. Những cấu kiện như con rường, trụ non, kẻ góc, bẩy hiên và hệ thống 12 cánh cửa bức bàn được chạm khắc công phu với các đề tài Tứ linh, Tứ quý, long hóa, lá lật và chữ Thọ triện, thể hiện tài hoa của các nghệ nhân dân gian xưa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thay mặt UBND xã Cát Thành, Chủ tịch Đỗ Kiên Cường cam kết, ngay sau buổi lễ, UBND xã sẽ ban hành kế hoạch tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024. Trong đó, phối hợp cắm mốc giới, bảo vệ nguyên trạng các yếu tố gốc cấu thành di tích tại Khu vực bảo vệ I; bảo vệ cảnh quan, môi trường, sinh thái tại Khu vực bảo vệ II.

Các hoạt động tu bổ, tôn tạo phải tuân thủ nghiêm quy trình, được cấp có thẩm quyền cho phép và có sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tuyệt đối không làm sai lệch giá trị lịch sử, kiến trúc truyền thống.

Nhân dân xã Cát Thành tham dự buổi lễ

Xã cũng chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Quản lý di tích, Ban Khánh tiết, chi bộ, ban công tác mặt trận các thôn và cộng đồng dân cư trong bảo vệ công trình kiến trúc, di vật, hiện vật, Ngọc phả, sắc phong, hệ thống đại tự, câu đối Hán Nôm cùng các giá trị tín ngưỡng tốt đẹp tại Đền Lăng; chủ động phòng, chống mối mọt, xuống cấp và ngăn ngừa các hành vi xâm hại di sản.

Cùng với đó, tổ chức phiên âm, dịch thuật, số hóa các bản Ngọc phả, sắc phong, hệ thống đại tự, câu đối Hán Nôm và hồ sơ hiện vật; biên soạn tài liệu giới thiệu chuẩn hóa, phục vụ Nhân dân và du khách thập phương tham quan, chiêm bái, nghiên cứu.

Nhân dân xã Cát Thành tham dự buổi lễ

Đặc biệt, xã sẽ phát huy giá trị "Địa chỉ đỏ" của Đền Lăng, gắn với địa điểm cây gạo Cầu Cao - nơi treo cờ Đảng năm 1929 - và cụm di tích Đền Nhất, Đền Trần, Đền - Chùa Hương Cát, Nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu, hình thành không gian giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ và các nhà trường trên địa bàn.

Địa phương cũng sẽ tổ chức, quản lý tốt các kỳ lễ hội truyền thống tại di tích, bảo đảm trang nghiêm, văn minh, an toàn, tiết kiệm; gắn bảo tồn di sản văn hóa với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng quê hương Cát Thành ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh và các đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Lăng, xã Cát Thành.

Người dân xã Cát Thành dâng lễ tại Đền Lăng

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phương Thành Phạm Văn Khôi tặng hoa chúc mừng xã Cát Thành

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ