Quang cảnh chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Công viên X4, phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Sự kiện thu hút khoảng 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Chuỗi hoạt động gồm biểu diễn trang phục truyền thống, hội thi sách “Việt Nam qua những trang sách”, hội thi kéo co, giao lưu các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, ô ăn quan... cùng chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà, văn hóa là kết tinh những giá trị tốt đẹp được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ; là cội nguồn tạo nên bản sắc, bản lĩnh và sức mạnh dân tộc. Văn hóa không chỉ hiện diện trong di sản, lễ hội, phong tục, tập quán mà còn được thể hiện qua nếp sống văn minh, tình làng nghĩa xóm và cách ứng xử giữa con người với con người.

Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà phát biểu khai mạc. Ảnh: Tuấn Điệp

Thông qua chuỗi hoạt động, phường mong muốn lan tỏa tình yêu văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học và các tầng lớp nhân dân.

Kết thúc chuỗi hoạt động, tại đêm nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ban tổ chức sẽ tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các hội thi và trò chơi dân gian.

Một số hình ảnh tại chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam:

Thầy và trò Trường THCS Phú La biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Tuấn Điệp

Cô giáo và các bé Trường Mầm non phường Kiến Hưng biểu diễn tiết mục múa. Ảnh: Tuấn Điệp

Tiết mục "Việt Nam thịnh vượng" của trường THCS Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Các tiết mục múa, hát do học sinh các trường trên địa bàn phường Kiến Hưng biểu diễn. Ảnh: Tuấn Điệp

Màn trình diễn trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: Tuấn Điệp

26 thí sinh tự tin trình diễn trang phục áo dài truyền thống tại ngày hội. Ảnh: Tuấn Điệp

26 thí sinh trong trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp đa dạng trong bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Tuấn Điệp

Gian trưng bày sách của Trường Mầm non Phú La. Ảnh: Tuấn Điệp

Các đội thi tranh tài sôi nổi tại hội thi kéo co, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể. Ảnh: Tuấn Điệp