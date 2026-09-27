Saigon Heat vô địch VBA 2026

Saigon Heat thắng Hanoi Buffaloes 84-67 ở Game 4, khép lại loạt chung kết với tỷ số 3-1 để đăng quang VBA 2026.

Đội bóng rổ Saigon Heat khép lại loạt chung kết theo cách thuyết phục. Trên sân của Hanoi Buffaloes, đội bóng TP.HCM thắng 84-67 ở Game 4, không cho đối thủ cơ hội kéo series sang trận quyết định.

Kết quả này giúp Saigon Heat thắng chung cuộc 3-1 trong loạt chung kết. Trước đó, họ thắng Game 1 với tỷ số 88-82, tiếp tục vượt qua Hanoi Buffaloes 99-74 ở Game 2, rồi để thua 80-97 tại Game 3.

Điều đáng nói nằm ở cách Saigon Heat đảo ngược hoàn toàn tương quan với đối thủ. Ở vòng bảng, Hanoi Buffaloes là đội chơi ổn định hơn và bước vào series với vị thế rất cao. Nhưng khi mùa giải chuyển sang những trận đấu quyết định, Saigon Heat cho thấy họ biết cách điều chỉnh và khai thác từng trận tốt hơn.

Chiến thắng 88-82 ở Game 1 tạo ra bước ngoặt đầu tiên. Saigon Heat lấy lợi thế ngay trên sân đối phương, sau đó thắng cách biệt 25 điểm ở Game 2 để dẫn 2-0. Hanoi Buffaloes kịp phản ứng ở Game 3, nhưng chiến thắng 97-80 chỉ giúp đội bóng thủ đô kéo dài series thêm một trận.

Game 4 vì thế trở thành cơ hội để Saigon Heat kết thúc công việc. Tỷ số 84-67 cho thấy đội khách không để trận đấu đi vào kịch bản giằng co kéo dài. Sau thất bại ở Game 3, Saigon Heat trở lại với một trận đấu đủ chắc chắn để bảo vệ lợi thế và chạm tay vào chức vô địch.

Chức vô địch VBA 2026 cũng cho thấy giá trị của kinh nghiệm trong một loạt đấu dài. Kết quả vòng bảng có thể tạo lợi thế tâm lý, nhưng không quyết định được series chung kết. Saigon Heat là minh chứng rõ nhất khi họ bước vào loạt đấu với bất lợi về đối đầu nhưng lại thắng ba trong bốn trận quan trọng nhất.

Hanoi Buffaloes từng cho thấy khả năng phản kháng ở Game 3, song không thể duy trì điều đó khi trở về sân nhà. Còn Saigon Heat chỉ cần bốn trận để giải quyết series và lấy lại vị trí cao nhất của bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.