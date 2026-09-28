HLV Xavi có chiến thắng đầu tiên, bắt đầu tạo dấu ấn tại đội tuyển Hà Lan

Hà Lan đã có chiến thắng đầu tiên dưới thời Xavi Hernandez khi đánh bại Serbia 2-1 ngay tại Belgrade ở lượt trận thứ hai bảng A2 UEFA Nations League.

Cú đúp của Mexx Meerdink giúp “Cơn lốc màu da cam” vượt qua một trận đấu không dễ dàng, đồng thời đưa Xavi đến với chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan.

Mexx Meerdink (phải) ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. Ảnh: EPA

Nếu trận hòa 1-1 trước Đức vài ngày trước mới chỉ mang đến những tín hiệu ban đầu, thì màn trình diễn tại Serbia cho thấy Xavi đã bắt đầu để lại dấu ấn rõ ràng hơn.

Hà Lan kiểm soát bóng tới 67%, tung ra 22 pha dứt điểm và có 6 lần đưa bóng đi trúng đích. Những con số này phản ánh cách tiếp cận chủ động mà Xavi muốn xây dựng cho đội bóng.

Xavi tạo được dấu ấn rõ ràng

Điểm đáng chú ý nhất trong hai trận đấu đầu tiên của Xavi không nằm đơn thuần ở kết quả. Đó là cách Hà Lan cố gắng kiểm soát trận đấu thông qua khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công.

Trước Đức, Hà Lan từng tạo ra thế trận tốt hơn trong hiệp hai và có bàn gỡ của Cody Gakpo ở những phút cuối. Đến Belgrade, đội bóng áo cam tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát và tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ.

Đây cũng chính là dấu ấn phù hợp với triết lý bóng đá mà Xavi từng theo đuổi trong sự nghiệp. Hà Lan không chỉ chờ thời cơ phản công mà chủ động giữ bóng, đẩy đội hình lên cao và tìm cách tạo ra khoảng trống bằng những pha phối hợp.

Xavi từng bước tạo dấu ấn tại đội tuyển Hà Lan. Ảnh: AFP

Tất nhiên, chưa thể nói Xavi đã hoàn toàn biến Hà Lan thành một đội bóng mang đậm phong cách của mình. Nhưng sau hai trận đầu tiên, những đường nét ban đầu đã xuất hiện.

Xavi cũng cho thấy khả năng điều chỉnh trong trận đấu

Chiến thắng trước Serbia không hoàn toàn dễ dàng. Hà Lan mất Gakpo từ khá sớm vì chấn thương, trong khi Serbia đưa Luka Jovic và Dusan Tadic vào sân sau giờ nghỉ và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Jovic là người lập công ở phút 54, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đây là thời điểm Xavi cần phản ứng và ông đã có những điều chỉnh nhân sự. Guus Til được tung vào sân và chỉ ít phút sau, tiền vệ này thực hiện đường chuyền quyết định để Meerdink ghi bàn thắng thứ hai.

Sau khi có lợi thế, Hà Lan không mạo hiểm đẩy trận đấu vào thế giằng co không cần thiết. Xavi tiếp tục điều chỉnh để bảo vệ tỷ số, qua đó giúp đội khách rời Belgrade với trọn vẹn 3 điểm. Những điều chỉnh ấy cho thấy khả năng đọc và điều chỉnh trận đấu của mình một cách nhạy bén.

Hà Lan đang khởi đầu khá tốt tại Nations League. Ảnh: AFP

Sau hai lượt trận, Hà Lan có 4 điểm với một trận hòa trước Đức và một chiến thắng trước Serbia. Đó là khởi đầu tương đối tích cực về mặt kết quả đối với Xavi.

Chiến thắng trước Serbia có ý nghĩa lớn. Đó là chiến thắng đầu tiên của Xavi và quan trọng hơn, là thêm một trận đấu cho thấy Hà Lan đang bắt đầu hình thành diện mạo mới dưới bàn tay của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Nếu tiếp tục duy trì hướng đi này, những trận đấu tiếp theo tại Nations League sẽ là cơ hội để Xavi chứng minh rằng dấu ấn vừa xuất hiện không chỉ là khoảnh khắc nhất thời.