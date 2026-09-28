Gia Lai tổ chức Giải U.23 Quốc tế vào tháng 11 tới

Thanh Nhàn và đồng đội ở U.23 Việt Nam có thêm dịp cọ xát với giải giao hữu quốc tế Gia Lai 2026.

Dự kiến, giải giao hữu quốc tế Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 17-11, ngoài U.23 Việt Nam sẽ có sự góp mặt của những đối thủ quốc tế chất lượng như U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và đặc biệt là U.23 Qatar.

Tại giải đấu này, đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng), đội á quân nhận 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) và đội giành HCĐ sẽ nhận phần thưởng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).