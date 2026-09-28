Gia Lai tổ chức Giải U.23 Quốc tế vào tháng 11 tới
Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, CLB Hoàng Anh Gia Lai của ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ phối hợp với VFF để tổ chức một sự kiện bóng đá quy mô quốc tế.
Dự kiến, giải giao hữu quốc tế Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 17-11, ngoài U.23 Việt Nam sẽ có sự góp mặt của những đối thủ quốc tế chất lượng như U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và đặc biệt là U.23 Qatar.
Tại giải đấu này, đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng), đội á quân nhận 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) và đội giành HCĐ sẽ nhận phần thưởng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gia-lai-to-chuc-giai-u23-quoc-te-vao-thang-11-toi-post358565.html