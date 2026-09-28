ASIAD 2026: Xếp sau Thái Lan, Malaysia, Việt Nam 'khát' Huy chương Vàng

3 cô gái vàng kata mở màn cho ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: VTV Thể thao

1 Huy chương Vàng sau hơn một tuần tranh tài tại ASIAD 2026

Kết thúc ngày thi đấu 27/9, Đoàn Thể thao Việt Nam giữ nguyên thành tích 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng, tổng cộng 18 huy chương và đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp ASIAD 20.

Việt Nam đã trải qua hai ngày liên tiếp 26 và 27/9 không giành thêm huy chương. Tuy nhiên, trong ngày 27/9, các vận động viên Việt Nam vẫn có những kết quả đáng chú ý, trong đó đội regu nam môn cầu mây giành quyền vào bán kết sau khi thắng Myanmar 2-0.

Tấm Huy chương Vàng duy nhất tính đến thời điểm này của Việt Nam thuộc về Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Ba vận động viên thắng Iran 5-0 trong trận chung kết ngày 22/9, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch từng giành được tại ASIAD 19.

Huy chương Bạc thuộc về Đinh Văn Tâm ở nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn wushu. Võ sĩ Việt Nam thua Ou Jiaming của Trung Quốc trong trận chung kết ngày 24/9, mang về tấm Huy chương Bạc đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

16 Huy chương Đồng của Việt Nam đến từ nhiều môn, trong đó có teqball, karate, bắn súng, wushu, rowing, cử tạ, canoeing, điền kinh và thể thao điện tử. Riêng wushu đã đóng góp nhiều huy chương ở giai đoạn đầu của Đại hội, trong khi rowing cũng mang về nhiều Huy chương Đồng cho đoàn.

Việt Nam đang đứng sau Thái Lan, Malaysia

Trên bảng tổng sắp sau ngày 27/9, Việt Nam đứng thứ 21 với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đứng thứ 6 với 9 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng; Malaysia đứng thứ 12 với 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng.

Indonesia và Philippines cùng có 2 Huy chương Vàng, trong khi Singapore có 1 Huy chương Vàng nhưng nhiều Huy chương Bạc hơn Việt Nam. Như vậy, ngoài Thái Lan và Malaysia, Việt Nam cũng đang đứng sau một số đoàn Đông Nam Á khác trên bảng tổng sắp tính đến hết ngày 27/9.

Khoảng cách về Huy chương Vàng khiến những ngày thi đấu còn lại trở thành giai đoạn quan trọng đối với Đoàn Thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, bảng tổng sắp vẫn có thể thay đổi khi nhiều nội dung chưa kết thúc.

Theo lịch thi đấu, các vận động viên Việt Nam còn tranh tài đến ngày 3/10, trong khi lễ bế mạc ASIAD 20 diễn ra ngày 4/10. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 348 vận động viên, tranh tài ở 33 môn và phân môn, đặt mục tiêu giành từ 4 Huy chương Vàng trở lên.

Chặng cuối còn những cơ hội nào?

Ngày 28/9, Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn như bắn súng, cầu mây, boxing, bắn cung, cử tạ, điền kinh, sailing, kurash và bóng chuyền, cùng các nội dung bóng đá, bóng chuyền bãi biển và một số môn đang bước vào giai đoạn cuối.

Đáng chú ý, Trịnh Thu Vinh tiếp tục thi đấu nội dung 25m súng ngắn nữ trong ngày 28/9 sau phần bắn chậm. Ở cầu mây, đội nữ Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nội dung đôi, trong khi boxing có các võ sĩ bước vào những trận đấu quyết định. Đây là những nội dung mà kết quả thi đấu có thể trực tiếp tạo thêm cơ hội huy chương cho đoàn.

Cầu mây cũng đang là một trong những môn còn nhiều nội dung đáng ghi nhận. Ngày 27/9, đội regu nam Việt Nam gồm Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh đánh bại Myanmar 2-0 để giành quyền vào bán kết.

Từ ngày 30/9-3/10, chương trình thi đấu của Việt Nam tiếp tục với các môn như judo, vật, jujitsu, taekwondo, boxing, cầu mây, bắn cung, sailing, golf và bóng chuyền trong nhà nam. Một số nội dung của các môn võ tập trung trong những ngày cuối, tạo thêm những cuộc tranh tài đáng chú ý trước khi Đại hội khép lại.

ASIAD 20 vẫn còn những ngày tranh tài phía trước và cơ hội chưa khép lại với Đoàn Thể thao Việt Nam. Từ bắn súng, cầu mây, boxing đến các môn võ và những nội dung thi đấu trong những ngày cuối, các vận động viên Việt Nam vẫn còn nhiều cuộc tranh tài để hướng tới những kết quả mới.

Chặng đường phía trước vì thế vẫn đáng chờ đợi, khi mỗi nội dung thi đấu đều có thể mang đến thêm những dấu ấn cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.