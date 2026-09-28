Đỗ Duy Mạnh quyết tâm sớm trở lại đội tuyển

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú thăm Duy Mạnh tại nhà riêng.

Chấn thương của Duy Mạnh tái phát từ giai đoạn cuối mùa giải trước, phải dừng thi đấu từ cuối tháng 4-2026. Đến tháng 6-2026, dù được HLV Kim Sang-sik triệu tập để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và sang Hàn Quốc sau đó được ban huấn luyện tạo điều kiện trở về CLB để tiếp tục quá trình điều trị. Đầu tháng 9, Duy Mạnh sang Mỹ và được phẫu thuật thành công.