Đỗ Duy Mạnh quyết tâm sớm trở lại đội tuyển
Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú vừa đến i thăm, động viên Đỗ Duy Mạnh sau ca phẫu thuật chấn thương tại nhà riêng. Cùng với lời cám ơn VFF vì sự quan tâm dành cho mình, đội trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định sẽ tích cực tập trung điều trị và phục hồi để có thể sớm trở lại thi đấu để tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Chấn thương của Duy Mạnh tái phát từ giai đoạn cuối mùa giải trước, phải dừng thi đấu từ cuối tháng 4-2026. Đến tháng 6-2026, dù được HLV Kim Sang-sik triệu tập để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và sang Hàn Quốc sau đó được ban huấn luyện tạo điều kiện trở về CLB để tiếp tục quá trình điều trị. Đầu tháng 9, Duy Mạnh sang Mỹ và được phẫu thuật thành công.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/do-duy-manh-quyet-tam-som-tro-lai-doi-tuyen-post358566.html