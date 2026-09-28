Khác biệt của Zidane

Zidane thay đổi cách vận hành ở tuyển Pháp.

Theo Foot Mercato, tân HLV tuyển Pháp triển khai chiến lược mới nhằm hạ nhiệt những căng thẳng từng xuất hiện dưới thời Didier Deschamps. Điểm khác biệt nằm ở cách đội ngũ của Zidane xử lý các ca chấn thương. Thay vì yêu cầu cầu thủ trở lại trung tâm Clairefontaine để kiểm tra bổ sung, ban huấn luyện ưu tiên trao đổi trực tiếp với CLB chủ quản, chia sẻ thông tin y tế và thống nhất phương án xử lý.

Herve Colado, người vừa được bổ nhiệm phụ trách bộ phận y tế tuyển Pháp, đóng vai trò quan trọng trong chính sách này. Việc duy trì liên lạc thường xuyên với các CLB được xem là một phần không thể thiếu trong quá trình đánh giá và điều trị chấn thương của tuyển thủ.

Trường hợp Ruben Riesser là ví dụ rõ ràng. Sau khi Lens trao đổi với đội ngũ y tế tuyển Pháp, cầu thủ được rời đội tuyển thay vì tiếp tục di chuyển và thực hiện thêm các cuộc kiểm tra không cần thiết. Cách xử lý cho thấy ban huấn luyện Zidane muốn đặt sự phối hợp với CLB lên hàng đầu.

Đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý nếu so với một số vụ việc gây tranh cãi dưới thời Deschamps. Tháng 3/2026, Bradley Barcola vẫn có mặt tại Clairefontaine dù PSG cho anh chụp X-quang chỉ một ngày trước đó.

Cách tuyển Pháp xử lý chấn thương của Kylian Mbappe cho thấy hướng đi mới. Sau khi tiền đạo Real Madrid gặp vấn đề ở đầu gối trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 26/9, đội tuyển nhanh chóng thông báo anh rời trại tập trung, chỉ khoảng một giờ sau tiếng còi mãn cuộc.

Quyết định cho thấy Zidane không muốn mạo hiểm với sức khỏe cầu thủ, đồng thời tránh việc họ phải tiếp tục lưu trú hoặc di chuyển khi không thật sự cần thiết. Quan trọng hơn, CLB chủ quản luôn được cập nhật trực tiếp về tình trạng y tế của cầu thủ.

Sau chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, Zidane đang hướng tới trận đấu với Bỉ vào ngày 29/9 ở Nations League.