Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia, 01h45 ngày 29/9: Hai kẻ cùng khổ

Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia

Thất bại 0-2 trước Bỉ đã phơi bày khá nhiều vấn đề của Italia. Trong hiệp một, Azzurri hoàn toàn chịu trận và nếu các chân sút bên phía đội tuyển Bỉ tận dụng tốt hơn, cách biệt hoàn toàn có thể lớn hơn hai bàn. Donnarumma phải hoạt động liên tục để hạn chế bàn thua cho đội chủ nhà. Sau giờ nghỉ, Italia chơi khởi sắc hơn nhưng sự cải thiện ấy chưa đủ để đảo ngược tình thế. Hàng công vẫn thiếu sự sắc bén, trong khi hệ thống triển khai bóng chưa cho thấy sự ổn định. Đây là điều tương đối dễ hiểu nếu xét vào bối cảnh Mancini mới trở lại dẫn dắt đội tuyển.

Ông gọi lên tuyển tới 34 cầu thủ và trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới nhằm chuẩn bị cho tương lai. Việc thử nghiệm nhân sự đồng nghĩa Italia cần thời gian để hình thành sự ăn ý. Nhưng Nations League lại không cho Mancini quá nhiều thời gian. Sau trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Italia sẽ phải đối đầu Pháp. Vì thế, nếu mất điểm tại Bursa, áp lực dành cho Azzurri sẽ tăng lên đáng kể.

Một trong những điểm đáng chú ý ở Italia là chất lượng nhân sự khu vực giữa sân vẫn rất tốt với Tonali, Locatelli và Barella. Vấn đề nằm ở cách kết nối những cầu thủ này với hàng công. Trước Bỉ, Italia không duy trì được khả năng đưa bóng lên phía trên một cách đều đặn.

Ở phía đối diện, Thổ Nhĩ Kỳ thất bại trong trận ra quân trước Pháp nhưng có nhiều điểm tích cực. Thổ Nhĩ Kỳ đã giữ sạch lưới trong phần lớn thời gian trận đấu và chỉ bị Kylian Mbappe xuyên thủng sau gần một giờ thi đấu. Đội chủ nhà sau đó vẫn tạo ra một số cơ hội khiến Mike Maignan phải trổ tài cứu thua.

Với những gì đã thể hiện, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự tin trước Italia. Đội bóng của Montella không cần phải thay đổi quá nhiều. Họ có thể tiếp tục dựa trên khả năng tranh chấp ở giữa sân, tốc độ của các cầu thủ chạy cánh và khả năng sáng tạo từ Arda Guler. Nếu giữ được cấu trúc phòng ngự như trận gặp Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể khiến Italia rơi vào thế bế tắc.

Thống kê đối đầu là một trong những điểm tựa đáng kể dành cho Azzurri trong cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ. Italia chưa từng thua Thổ Nhĩ Kỳ sau 13 lần gặp nhau trong lịch sử, bao gồm cả các trận giao hữu. Italia thắng 8 và hòa 5 trận.

Tuy nhiên, chuỗi thống kê này không thể đảm bảo cho Italia một kết quả thuận lợi ở lần chạm trán sắp tới. Thực tế hiện tại khác rất nhiều so với những lần hai đội gặp nhau trước đây. Italia đang trong quá trình tái thiết với nhiều gương mặt mới, còn Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xây dựng được một tập thể có tính cạnh tranh cao dưới thời Montella.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia

Phong độ của Thổ Nhĩ Kỳ trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Italia trong 5 trận đấu gần nhất.

Thành tích đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italia trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia

Thổ Nhĩ Kỳ thiếu Ugurcan Cakir bị treo giò. Hakan Calhanoglu và Kenan Yildiz vắng mặt vì chấn thương. Orkun Kokcu chưa chắc ra sân.

Italia không có sự phục vụ của: Federico Dimarco, Bryan Cristante và Manuel Locatelli do chấn thương.

Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia

Thổ Nhĩ Kỳ: Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ozcan, Yuksek; Aydin, Guler, Akturkoglu; Yilmaz.

Italia: Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Cambiaghi, Pio Esposito, Raspadori.

Dự đoán tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ 1-1 Italia