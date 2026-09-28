Trịnh Thu Vinh hướng tới chung kết 25m súng ngắn nữ tại ASIAD 20

Trịnh Thu Vinh đã có phần thể hiện tốt ở ngày thi đấu hôm qua 27.9

Theo lịch thi đấu, lúc 7h40 (giờ Việt Nam), Trịnh Thu Vinh cùng hai đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung sẽ bước vào phần thi bắn nhanh 25m súng ngắn nữ tại Aichi Prefectural General Shooting Gallery. Sau khi hoàn thành hai phần thi bắn chậm và bắn nhanh, kết quả tổng sẽ xác định những xạ thủ giành quyền vào chung kết cá nhân, dự kiến diễn ra lúc 12h15 cùng ngày.

Thu Vinh đang có lợi thế sau phần thi đầu tiên diễn ra ngày 27.9. Xạ thủ Việt Nam lần lượt đạt 95, 99 và 97 điểm ở ba loạt bắn, tổng cộng 291 điểm, đứng thứ ba sau phần bắn chậm. Dẫn đầu là Yang Ji-in của Hàn Quốc với 292 điểm, trong khi Haniyeh Rostamiyan của Iran đạt 291 điểm, xếp thứ hai.

Kết quả này tạo tiền đề thuận lợi để Thu Vinh bước vào phần bắn nhanh, nhưng cuộc cạnh tranh vẫn còn rất quyết liệt bởi thứ hạng cuối cùng chỉ được xác định sau khi các xạ thủ hoàn tất cả hai phần thi. Đáng chú ý, ngay cả nhà vô địch Olympic Paris 2024 Oh Ye-jin của Hàn Quốc cũng mới đạt 289 điểm ở bài bắn chậm, cho thấy chất lượng chuyên môn cao và khoảng cách sít sao giữa các VĐV hàng đầu.

Trịnh Thu Vinh là một trong những xạ thủ được kỳ vọng của bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20. Trước đó, cô cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã giành HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, qua đó đóng góp một tấm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Bên cạnh bắn súng, điền kinh Việt Nam cũng bước vào một ngày thi đấu đáng chú ý với hai nội dung chung kết. Lúc 17h43, Nguyễn Trung Cường tranh tài ở chung kết 3.000m chướng ngại vật nam. Đến 20h04, đội tiếp sức 4x100m nữ gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ và Kha Thanh Trúc bước vào chung kết.

Ở môn boxing, hai võ sĩ nữ Việt Nam cùng tranh tài tại vòng tứ kết vào lúc 10h00. Nguyễn Thị Tâm thi đấu hạng 51kg nữ, gặp đối thủ Hàn Quốc; trong khi Lưu Diễm Quỳnh gặp võ sĩ Iran ở hạng 75kg nữ. Đây đều là những trận đấu quan trọng bởi nếu vượt qua vòng tứ kết, các võ sĩ sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Đại hội.

Cầu mây cũng được chờ đợi khi đội tuyển 3 nam Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết lúc 13h30. Trước đó, đôi nữ Việt Nam tiếp tục vòng bảng bằng cuộc đối đầu Malaysia lúc 7h00.

Ở môn bắn cung, các cung thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu từ sáng sớm. Nguyễn Văn Đầy tranh tài lúc 6h15, Đặng Công Đức thi đấu lúc 7h00, trong khi Lê Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Thị Thanh Thảo có cuộc đấu nội bộ ở nội dung cung 3 dây nữ vào lúc 11h15.

Bóng chuyền trong nhà nam Việt Nam gặp Qatar lúc 14h00, trong khi đội bóng chuyền bãi biển nữ lần lượt gặp Trung Quốc lúc 11h00 và Thái Lan lúc 12h00. Lịch thi đấu có thể tiếp tục được điều chỉnh theo quyết định của Ban tổ chức.

Trong ngày Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài trên nhiều mặt trận, phần thi của Trịnh Thu Vinh được chờ đợi khi xạ thủ Việt Nam đang có vị trí thuận lợi sau bài bắn chậm.

Nếu duy trì được sự ổn định ở phần bắn nhanh, Thu Vinh có cơ hội giành quyền bước vào chung kết 25m súng ngắn nữ, qua đó tiếp tục hành trình cạnh tranh thành tích cho bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20.