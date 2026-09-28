Chủ tịch FIFA sẽ dự khán trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Khoảnh khắc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao Cúp Vô địch cho Nguyễn Quang Hải tại ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26-8-2026.

Sự hiện diện của Chủ tịch FIFA là điểm nhấn đáng chú ý trong lần đầu FIFA ASEAN Cup được tổ chức. Trận tranh chức vô địch hạng nhất (Division 1) sẽ diễn ra tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia).

Trước đó, ông Gianni Infantino cũng có mặt tại sân Mỹ Đình để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26-8 và đích thân trao chiếc cúp vô địch cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải.