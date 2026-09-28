Thắng nghẹt thở Serbia, Hà Lan vươn lên dẫn đầu bảng

Bước vào trận đấu, Serbia nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội đáng chú ý. Sergej Milinkovic-Savic tung cú dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành Hà Lan trong gang tấc.

Mexx Meerdink thực hiện thành công quả phạt đền, đánh bại thủ môn Vanja Milinkovic-Savic, mở tỷ số cho Hà Lan. (Ảnh: UEFA).

Sau quãng thời gian chịu sức ép, Hà Lan dần lấy lại thế trận và được hưởng phạt đền ở giữa hiệp một. Aleksa Terzic phạm lỗi với Crysencio Summerville trong vòng cấm, khiến trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Mexx Meerdink nhận trách nhiệm thực hiện và đánh bại thủ môn Vanja Milinkovic Savic, đưa đội khách vượt lên.

Hà Lan sau đó có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng Denzel Dumfries không thể chiến thắng thủ môn Serbia. Đội khách còn chịu tổn thất khi Cody Gakpo gặp chấn thương và phải rời sân.

Bước sang hiệp hai, HLV Veljko Paunovic tung Dusan Tadic và Luka Jovic vào sân nhằm tăng cường sức tấn công cho Serbia. Sự điều chỉnh nhanh chóng phát huy hiệu quả khi đội chủ nhà tìm được bàn gỡ chỉ ít giây sau giờ nghỉ.

Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Hà Lan, thủ môn Verbruggen liên tiếp cản phá các pha dứt điểm của Jovic và Filip Kostic. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội khách không thể giải nguy dứt khoát, tạo điều kiện để Jovic tung cú sút chân trái chính xác, quân bình tỷ số 1-1.

Meerdink khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm chân trái vào góc thấp, hoàn tất cú đúp và đưa đội khách dẫn 2-1. (Ảnh: UEFA).

Bị gỡ hòa, Hà Lan lập tức đẩy cao đội hình. Ruben Van Bommel suýt giúp đội khách tái lập lợi thế bằng cú sút sệt nhưng bóng đi sát mép ngoài cột dọc. Những nỗ lực của Hà Lan cuối cùng cũng được đền đáp. Từ đường chuyền thuận lợi của Guus Til, Meerdink khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm chân trái vào góc thấp, hoàn tất cú đúp và đưa đội khách dẫn 2-1.

Serbia gia tăng sức ép trong những phút cuối nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Hà Lan bảo toàn chiến thắng 2-1, nâng chuỗi bất bại ở các trận đấu chính thức lên 18 trận, không tính loạt luân lưu. Với kết quả này, Hà Lan tạm dẫn đầu bảng A2 với 4 điểm, trong khi Serbia vẫn chưa có điểm.

Đội hình xuất phát: Serbia: Vanja Milinkovic Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Zivkovic, Stankovic, Sergej Milinkovic Savic, Lukic; Joveljic. Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Gakpo, Meerdink. Chung cuộc: Serbia 1-2 Hà Lan.