Nghe lời bố mẹ cưới anh bộ đội nghèo, 'tiểu thư' Vũng Tàu có hạnh phúc trăm năm

Chinh phục "tiểu thư" Vũng Tàu

Xuất hiện trong chương trình Tình trăm năm tập 216, ông Huỳnh Văn Chủ (61 tuổi) kể lại chuyện tình cùng cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình với bà Phạm Thị Mỹ Dung (SN 1973).

Ngày còn nhỏ, ông Chủ sớm trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn. Bố ông là liệt sĩ, hy sinh khi ông tròn 4 tuổi. Năm 14 tuổi, ông lại mồ côi mẹ.

Dù vậy, ông vẫn nỗ lực vươn lên. Trưởng thành, ông theo học trường Sĩ quan Lục quân 2 tại tỉnh Đồng Nai cũ. Một ngày cuối tuần của năm 1988, ông rời trường học, đến TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) thăm người thân.

Vợ chồng ông Chủ tại chương trình Tình trăm năm

Tại đây, ông được chị dâu giới thiệu cho một cô học sinh đang theo học cấp 2. Trong lần gặp đầu, ông Chủ đã có cảm tình đặc biệt với cô gái có nụ cười xinh xắn tên Phạm Thị Mỹ Dung.

Trở lại trường, ông nhiều lần viết thư gửi cho bà Dung. Nhưng thời điểm ấy, bà Dung còn quá nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện tình cảm.

Hơn thế, tại gia đình, bà được yêu thương, chiều chuộng như tiểu thư khuê các. Vì vậy, bà chê ông Chủ gầy gò, đen đúa nên không hồi âm thư của ông.

Dù vậy, ông Chủ không bỏ cuộc. Trong suốt 3 năm liên tục, mỗi khi được nghỉ học, ông lại đến thăm nhà bà Dung.

Tại nhà, gần như ông chỉ trò chuyện với bố bà Dung. Nhờ những lần trò chuyện thân tình này, ông được bố bà Dung yêu mến, quyết định gả con gái cho.

“Ông cụ cũng từng tham gia kháng chiến nên chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Khi vợ tôi bây giờ tốt nghiệp lớp 12, ông cụ mở lời, bảo tôi muốn gì thì cứ nói”, ông Chủ kể.

Bà Dung đọc lại lá thư tình do ông Chủ gửi cho mình trong những năm đầu quen biết

Được bố vợ tương lai mở lời, ông Chủ về gặp chị dâu, bàn chuyện đến nhà bà Dung hỏi vợ. Sau đó, ông hẹn, đưa bà Dung đến TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai cũ) tham quan. Cuối ngày, ông ngỏ lời cầu hôn người con gái mình yêu thương.

Bà Dung kể: “Sau hôm cùng nhau đi chơi, anh ấy bưng trầu cau đến nhà hỏi cưới tôi. Lúc đó, tôi chưa có tình cảm sâu đậm với anh ấy.

Nhưng bố mẹ tôi đã quyết định gả tôi cho anh. Bố nói, anh là người tốt, sẽ lo được cho tôi. Ông còn nói tôi sung sướng từ nhỏ, không biết làm gì, nếu gả cho anh Chủ, tôi sẽ không phải làm dâu.

Nghe lời bố mẹ, dù chưa yêu sâu đậm, tôi vẫn chấp nhận cưới anh. Một tháng sau ngày cùng anh đi chơi, chúng tôi làm đám hỏi. Sau đó 1 năm, chúng tôi làm đám cưới”.

Hạnh phúc

Trong 1 năm sau ngày đám hỏi, ông Chủ trở về Đồng Nai chật vật chuẩn bị cho lễ cưới. Ông mượn, sửa sang lại căn nhà tập thể, sắm chén bát, xoong nồi… Ông cũng tự tay đóng tủ, làm giường tân hôn…

Ngày 1/1/1994, ông Chủ và bà Dung kết hôn. Ngày theo chồng, bà vừa vui vừa tủi khi chứng kiến cảnh đoàn xe chở nhà gái lần lượt quay đầu trở về quê nhà.

Ông bà kết hôn vào 1/1/1994

Nỗi buồn xa bố mẹ khiến đêm tân hôn của ông bà không trọn vẹn. Giữa đêm cô dâu òa khóc nức nở vì nhớ nhà khiến chú rể dù đã ngà ngà say vẫn phải thức để dỗ dành.

Còn quá trẻ, lại sung sướng từ nhỏ, khi có chồng, bà Dung không biết cách quán xuyến, chăm sóc gia đình. Bà phải theo người cháu chồng học cách nấu ăn, chăm sóc nhà cửa...

Thời điểm ấy, bà Dung chưa có việc làm, kinh tế gia đình phụ thuộc vào tiền lương của ông Chủ. Để có thêm thu nhập, ông học cách chụp ảnh thuê, nuôi lợn…

Dù vậy, ông Chủ vẫn một mực thương yêu vợ. Khi bà Dung mang thai, dù thiếu thốn, ông Chủ vẫn ưu tiên cho bà. Bà thèm ăn món gì, ông đều cố gắng đáp ứng.

“Một lần bà ấy muốn ăn cua. Dù đang thắt ngặt, tôi vẫn cố gắng mua về luộc cho bà ấy ăn để con có canxi. Cua vừa luộc chín thì nhà bất ngờ có khách.

Thấy vậy, vợ tôi liền nói nhỏ, bảo không được nhậu nếu không sẽ không còn cua để ăn. Kỷ niệm ấy khiến tôi nhớ mãi”, ông Chủ kể.

Sinh con đầu lòng, bà Dung nhờ mẹ đến hỗ trợ mình trong tháng đầu tiên. Sau đó, ông Chủ chủ động chăm vợ, con nhỏ. Sáng ông lo cơm nước cho vợ con rồi đi làm, trưa ông lại về nấu cơm, bưng vào phòng cho vợ.

Bà Dung khẳng định nhờ nghe lời cha mẹ nên có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Vợ ăn xong, ông dọn dẹp, rửa chén bát sạch sẽ mới đến cơ quan làm việc. Chiều về, ông lại lo cơm nước, giặt giũ cho cả nhà.

Thấy vậy, bà Dung nhiều lần đến hỗ trợ nhưng ông từ chối. Từ đó, ông giành làm hết việc nhà, không cho vợ động tay chân.

Cuối chương trình, bà Dung gửi lời cảm ơn chồng vì đã lo lắng, chăm sóc chu đáo cho mình và các con trong nhiều năm qua. Bà bộc bạch: “Tôi có cuộc hôn nhân mãn nguyện. Lúc mới cưới, cuộc sống của chúng tôi có nhiều khó khăn nhưng tôi không cảm thấy khổ sở.

Lúc đó tuy ăn uống kham khổ nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc, sung sướng vì được chồng yêu thương, lo cho mọi thứ. Anh luôn dành tất cả cho vợ con và không đòi hỏi gì cho bản thân. Tôi rất quý trọng cuộc hôn nhân này”.

Đáp lời vợ, ông Chủ cho biết, trong cuộc sống hôn nhân đôi lúc cũng có sóng gió nhưng vợ chồng biết nhường nhịn để tạo dựng hạnh phúc. Ông cũng biết ơn bà Dung vì đã chăm sóc, cho mình có được gia đình trọn vẹn.

“Anh mồ côi cha năm 4 tuổi, 14 tuổi lại không còn mẹ nên không có được một gia đình trọn vẹn. Đến khi lập gia đình, có vợ, anh mới có được sự trọn vẹn ấy.

Anh cảm ơn em rất nhiều. Hai chúng ta quyết giữ cuộc tình này cho đến phút giây sau cùng. Anh, em, con chúng ta cùng lo lắng cho nhau cho đến cuối cùng”, ông Chủ bộc bạch.

Ảnh: Cắt từ chương trình