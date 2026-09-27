Cháy xưởng gỗ ở Đồng Nai

Clip ghi lại vụ cháy xưởng gỗ ở phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai vào chiều 27/9.

Đến khoảng 16h30 ngày 27/9, lực lượng PCCC và CNCH cùng các lực lượng chức năng phường Trảng Bom vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra tại Công ty TNHH H.D.P. (khu phố 12, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà xưởng của công ty. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói lớn bốc cao hàng chục mét.

Phát hiện cháy, nhiều người hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Khoảng 20 phút sau, lực lượng PCCC và CNCH khu vực Trảng Bom cùng các lực lượng chức năng TP Đồng Nai có mặt, triển khai phương tiện và lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ, cột khói cao hàng chục mét.

Theo báo cáo sơ bộ của UBND phường Trảng Bom, đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 2.000m², chất cháy chủ yếu là gỗ pallet. Bước đầu chưa ghi nhận người bị nạn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục chữa cháy, khống chế hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời bảo vệ các khu vực lân cận, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê.