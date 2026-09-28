Cựu trợ lý tuyển Thái Lan qua đời

Ông Thanakrit qua đời vì bị điện giật.

Thanakrit, còn được biết đến với biệt danh "Coach Rak", qua đời sau một tai nạn điện giật nghiêm trọng trong lúc cố gắng cứu một người gặp nạn giữa khu vực ngập lụt. Vụ việc xảy ra vào đêm thứ bảy, rạng sáng chủ nhật.

Theo truyền thông Thái Lan, nơi ở của Thanakrit bị ngập sâu khoảng 1,2 m. Chiếc ôtô cá nhân của ông cũng bị nước nhấn chìm. Để đưa xe lên vị trí an toàn, Thanakrit thuê một xe cẩu đến hỗ trợ.

Trong quá trình cẩu xe, đầu cần cẩu không may vướng vào đường dây điện, gây chập điện. Người điều khiển xe cẩu bị điện giật và rơi xuống vùng nước ngập. Thanakrit đang đứng gần đó lập tức lao tới cứu người. Tuy nhiên, dòng điện truyền qua khu vực ngập nước khiến Thanakrit cũng bị điện giật. Cả hai sau đó đều không qua khỏi.

Sự ra đi của Thanakrit khiến bóng đá Thái Lan bàng hoàng. Ông từng là một trong những gương mặt đáng chú ý của giới trọng tài nước này, thuộc khóa trọng tài thứ 19 và được FIFA công nhận là trợ lý trọng tài quốc tế từ năm 2015.

Trong sự nghiệp, Thanakrit tham gia điều hành các trận đấu ở cấp độ quốc tế, trong đó có những trận đấu thuộc hệ thống giải cấp CLB thế giới. Ông có thời gian làm việc trong ban huấn luyện tuyển Thái Lan dưới thời Kiatisuk Senamuang, giai đoạn mà "Zico Thái" xây dựng một trong những thế hệ thành công của bóng đá nước này.

Không chỉ được biết đến qua công việc chuyên môn, Thanakrit còn được đồng nghiệp trân trọng bởi sự tận tâm với bóng đá. Sự ra đi đột ngột của ông để lại khoảng trống lớn với gia đình, đồng nghiệp và những người từng đồng hành cùng bóng đá Thái Lan.