Chanathip trở lại đúng lúc Việt Nam mất Xuân Son

Thái Lan thắng Pakistan 4-0 mà không cần Chanathip Songkrasin thi đấu phút nào. Việt Nam cũng có ba điểm trước Philippines, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Xuân Son phải rời sân giữa hiệp hai vì vấn đề ở đùi sau.

Hai đội cùng hoàn thành mục tiêu ở lượt đầu, nhưng bước ra khỏi trận đấu với tâm thế rất khác nhau. Anthony Hudson có thể dành cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất tuyến giữa cho cuộc đối đầu Việt Nam, trong khi Kim Sang-sik phải chờ xem tiền đạo quan trọng nhất của mình có kịp trở lại hay không.

Thái Lan không cần dùng Chanathip quá sớm

Việc Chanathip ngồi ngoài trước Pakistan không làm vai trò của anh giảm đi. Ngược lại, chiến thắng 4-0 giúp Hudson có được điều ông cần nhất trước trận gặp Việt Nam: ba điểm, hiệu số tốt và một Chanathip không phải tiêu hao thể lực.

Thái Lan vẫn kiểm soát được trận đấu với Sarach Yooyen, Kakana Khamyok và Seksan Ratree ở tuyến giữa. Phía trên, Teerasak Poeiphimai và Jude Soonsup-Bell đủ sức tạo khác biệt, khiến Hudson không có lý do phải tung đội trưởng vào sân.

Chi tiết ấy đáng chú ý bởi Chanathip lúc này không còn là cầu thủ cần phải đá mọi trận. Ở tuổi 32, giá trị của anh nằm nhiều hơn ở khả năng xử lý những trận đấu khó, khi Thái Lan cần một người nhận bóng giữa các tuyến, thoát pressing hoặc giữ nhịp trong những thời điểm đối thủ gây sức ép.

Việt Nam là kiểu đối thủ phù hợp để Chanathip phát huy những điểm mạnh đó. Khi không gian bị thu hẹp và hai đội tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến, một pha xoay người thoát áp lực hay một đường chuyền xuyên tuyến của anh có thể thay đổi cách phòng ngự của đối phương.

Chanathip không thi đấu trong trận Thái Lan thắng Pakistan 4-0, qua đó giữ được thể trạng tốt trước cuộc đối đầu Việt Nam.

Thái Lan từng có giai đoạn phụ thuộc nhiều vào Chanathip, nhưng tình thế hiện tại lại khác. Hudson có thể thắng Pakistan mà không cần anh, đồng nghĩa ông được quyền chọn thời điểm sử dụng Chanathip thay vì buộc phải đưa tiền vệ này vào sân để giải quyết vấn đề.

Đó là điều khiến Thái Lan dễ tính toán hơn trước trận gặp Việt Nam. Chanathip có thể đá từ đầu nếu Hudson muốn kiểm soát bóng, hoặc trở thành phương án trong hiệp hai khi trận đấu giãn ra và các khoảng trống bắt đầu xuất hiện.

Việt Nam không chỉ mất một chân sút nếu Xuân Son vắng mặt

Bài toán của HLV Kim Sang-sik khó hơn bởi ảnh hưởng của Xuân Son không nằm riêng ở số bàn thắng. Tiền đạo này giúp Việt Nam có một điểm đến rõ ràng khi đưa bóng lên phía trên, đặc biệt trong những thời điểm đội bị ép và không thể triển khai ngắn từ tuyến dưới.

Xuân Son có thể tì đè, nhận bóng quay lưng và giữ trung vệ đối phương ở phía sau. Những tình huống như vậy giúp Việt Nam đưa thêm người lên phía trước, đồng thời tránh việc bóng liên tục quay trở lại phần sân nhà.

Nếu Son không thể thi đấu, Việt Nam vẫn có những lựa chọn khác trên hàng công nhưng cách chơi khó giữ nguyên. Đình Bắc có tốc độ, khả năng di chuyển và khai thác khoảng trống tốt, song yêu cầu anh đảm nhiệm vai trò làm tường như Xuân Son sẽ không tận dụng hết những gì cầu thủ này làm tốt nhất.

HLV Kim Sang-sik vì thế không chỉ phải tìm một cái tên thay thế. Ông còn phải quyết định Việt Nam sẽ đưa bóng lên như thế nào nếu không còn một trung phong đủ sức giữ bóng trước hai trung vệ Thái Lan.

Nếu Xuân Son vắng mặt, Việt Nam không chỉ mất một tiền đạo mà còn thiếu điểm tựa cho những pha lên bóng trực diện.

Nếu tiếp tục chơi trực diện, Việt Nam cần một người đủ khả năng tranh chấp và giữ bóng ở tuyến đầu. Nếu chuyển sang tận dụng tốc độ của Đình Bắc, tuyến giữa phải luân chuyển bóng nhanh hơn, đồng thời tìm được khoảng trống phía sau hàng thủ Thái Lan thay vì đưa bóng thẳng vào trung phong.

Chấn thương của Xuân Son vì thế có thể tác động đến cả cách Việt Nam chuẩn bị trận đấu. Thái Lan thì đi theo chiều ngược lại khi có thêm Chanathip, một cầu thủ giúp họ có nhiều lựa chọn hơn trong cách đưa bóng qua tuyến giữa.

Khoảng cách giữa hai đội hiện không lớn đến mức một cá nhân có thể tự quyết định tất cả. Việt Nam vừa thắng Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết ASEAN Cup tháng trước, nên cuộc gặp lần này vẫn là trận đấu mà hai bên có đủ khả năng gây khó cho nhau.

Nhưng ở một trận cân bằng, số phương án trong tay HLV rất quan trọng. HLV Hudson đang có Chanathip gần như nguyên vẹn, còn HLV Kim Sang-sik lại phải chuẩn bị cho kịch bản thiếu Xuân Son.

Chanathip trở lại vốn không phải điều bất ngờ với Việt Nam. Điều đáng ngại hơn nằm ở thời điểm: Thái Lan có thêm cầu thủ giỏi nhất trong việc kết nối tuyến giữa và hàng công, đúng lúc Việt Nam có thể mất người khiến hàng thủ đối phương khó chịu nhất.