U23 Việt Nam so tài U23 Thái Lan hậu ASIAD 2026

U23 Việt Nam so tài U23 Thái Lan tại giải quốc tế tại Gia Lai.

Sau khi khép lại hành trình tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có cơ hội cọ xát đáng chú ý tại giải giao hữu quốc tế diễn ra ở Gia Lai vào tháng 11.

Theo kế hoạch, giải đấu được tổ chức từ ngày 9 đến 17/11/2026 với sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Đây sẽ là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì phong độ và thử nghiệm đội hình sau quãng thời gian các cầu thủ trở về thi đấu cho các câu lạc bộ.

Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Màn so tài giữa hai đội trẻ luôn nhận được sự quan tâm lớn, đồng thời mang đến cơ hội để U23 Việt Nam kiểm chứng khả năng trước một đối thủ quen thuộc tại khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, U23 Qatar cũng được đánh giá là "quân xanh" chất lượng, giúp đội tuyển trẻ Việt Nam có thêm trải nghiệm trước một đối thủ có nền tảng đào tạo khác biệt. U23 Singapore cũng là bài kiểm tra cần thiết trong quá trình hoàn thiện đội hình.

Giải đấu tại Gia Lai được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu dài hạn của U23 Việt Nam, đặc biệt là SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028. HLV Kim Sang-sik cùng Ban huấn luyện sẽ có thêm cơ hội đánh giá lực lượng, đặc biệt là nhóm cầu thủ U21, để từng bước xây dựng bộ khung cho chu kỳ mới.

Với sự góp mặt của bốn đội tuyển, giải giao hữu tại Gia Lai hứa hẹn mang đến những trận đấu chất lượng và là cữ dượt đáng chú ý của U23 Việt Nam sau ASIAD 2026.