Williams Minh Hoàng có thay được Xuân Son ở tuyển Việt Nam?

Phút 25 trận tuyển Việt Nam vs Philippines, từ quả chọc khe của Thành Long, Williams Minh Hoàng thoát xuống cực nhanh xuống cánh đưa bóng chạm lưng hậu vệ Philippines làm đổi hướng, Đình Bắc ập vào sút tung lưới thủ môn Falkesgaard. Đó là bàn thắng quyết định trận đấu, giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Bàn thắng của Đình Bắc ít nhiều may mắn bởi cú căng ngang của Williams Minh Hoàng, nếu không chạm vào cầu thủ Philippines đổi hướng, có thể diễn biến đã khác. Tuy nhiên, đánh giá một cách công bằng, sức ép của tuyển Việt Nam, và đặc biệt là màn thể hiện của Williams Minh Hoàng rất xứng đáng nhận được thành quả.

Williams Minh Hoàng mang tới nhiều hy vọng cho hàng công tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

Ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026, ít ai ngờ HLV Kim Sang Sik lại tin tưởng, trao cho Williams Minh Hoàng cơ hội đá chính. Cầu thủ 19 tuổi trong lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam lập tức chứng minh tài năng và triển vọng tiến xa.

Với một cầu thủ có chiều cao 1m90, Williams Minh Hoàng được HLV Kim Sang Sik thử nghiệm chơi ở cánh phải, chứ không phải là trung phong cắm. Dĩ nhiên đây là quyết định rất có tính toán của HLV Kim bởi tuyển Việt Nam đã có Xuân Son đảm nhiệm vị trí ấy.

Tuy nhiên, giờ đây, khi Xuân Son sớm phải chia tay với FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương, vai trò của Williams Minh Hoàng có thể quan trọng hơn. Nói cách khác, tiền đạo CLB CA TP.HCM có thể gánh thêm trọng trách "săn bàn" ở tuyển Việt Nam, cùng với Đình Bắc.

Thực ra, HLV Kim Sang Sik nhìn thấy sự trưởng thành rất nhanh của Williams Minh Hoàng. Cầu thủ sinh năm 2007 chỉ cần nửa mùa giải để khẳng định vị trí ở CA TP.HCM, và cũng chỉ vài buổi tập ở tuyển Việt Nam để ghi điểm với HLV trưởng, lấy ngay được suất đá chính.

HLV Kim Sang Sik có thể đặt niềm tin vào gương mặt trẻ Williams Minh Hoàng. Ảnh: V.A

Việc HLV Kim Sang Sik đặt niềm tin vào Williams Minh Hoàng hoàn toàn không phải là "chín ép". Chiến lược gia người Hàn Quốc nhìn thấy những phẩm chất tuyệt vời của chân sút mang hai dòng máu Việt Nam - Anh.

Williams Minh Hoàng sở hữu những điểm mạnh cần phải có ở một tiền đạo chủ lực: tốc độ, kỹ thuật, tì đè, làm tường, khả năng dứt điểm... Cách chơi của Minh Hoàng đơn giản nhưng cho thấy sự hiệu quả đúng kiểu châu Âu, dù thể hình to cao nhưng cách di chuyển, xử lý bóng lại khéo léo.

Với những gì đã thể hiện, việc Williams Minh Hoàng tiếp tục được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội đá chính ở trận gặp Thái Lan sắp tới không phải là bất ngờ. Anh có thay được vai trò của Xuân Son hay không, lúc này chưa thể trả lời, nhưng chắc chắn sẽ là phương án mà HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng lâu dài.

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