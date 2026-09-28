Đánh bại Na Uy, Bồ Đào Nha giữ vững ngôi đầu bảng

Bước vào trận đấu, Bồ Đào Nha gây bất ngờ khi Cristiano Ronaldo ngồi dự bị, trong khi Bruno Fernandes không góp mặt. Dù vậy, đội khách vẫn nhập cuộc chủ động trong thế trận diễn ra với tốc độ cao. Phút 13, Joao Neves có cơ hội đầu tiên với pha đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành. Na Uy nhanh chóng đáp trả khi Erling Haaland thoát xuống dứt điểm, nhưng thủ môn Diogo Costa kịp dùng chân cản phá.

Joao Felix dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Nyland, ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. (Ảnh: UEFA).

Thế cân bằng được phá vỡ không lâu sau đó. Joao Felix tận dụng khoảng trống trước vòng cấm, tung cú dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn Nyland, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Bị dẫn bàn, Na Uy gia tăng sức ép. Haaland tiếp tục có cơ hội nhưng không thể vượt qua Diogo Costa. Ở một tình huống nguy hiểm khác, Ruben Dias kịp thời xuất hiện để cứu bóng ngay trên vạch vôi, giúp đội khách bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Na Uy tiếp tục đẩy cao đội hình và sớm được đền đáp. Phút 51, Haaland chọn vị trí chính xác rồi đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 1-1. Đây là bàn thắng thứ 65 của tiền đạo Man City sau 57 lần khoác áo đội tuyển Na Uy.

Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ duy trì được thế cân bằng trong 3 phút. Thủ môn Nyland mắc sai lầm khi chuyền bóng thẳng vào chân Goncalo Ramos. Tiền đạo Bồ Đào Nha nhanh chóng chớp thời cơ, thực hiện cú lốp bóng vào khung thành bỏ trống, tái lập lợi thế 2-1.

Goncalo Ramos ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha. (Ảnh: UEFA).

Ramos sau đó thêm một lần đưa bóng vào lưới từ sai lầm của Nyland, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trong những phút cuối, Na Uy dồn đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Hàng phòng ngự Bồ Đào Nha vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 2-1.

Với kết quả này, Bồ Đào Nha có 6 điểm sau hai lượt trận và đứng đầu bảng A4. Đây cũng là lần thứ tư trong 5 lần tham dự Nations League, đội bóng này khởi đầu giải đấu bằng hai chiến thắng liên tiếp. Na Uy vẫn có 3 điểm sau thất bại trên sân nhà.

Đội hình xuất phát: Na Uy: Nyland, Aursnes, Ajer, Ryerson, Heggem, Berg, Berge, Odegaard, Nusa, Schjelderup, Haaland. Bồ Đào Nha: Costa, Cancelo, Veiga, Dias, Mendes, Palhinha, Joao Neves, Conceicao, Neto, Felix, Ramos. Chung cuộc: Na Uy 1-2 Bồ Đào Nha.