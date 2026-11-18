Trong Mật Ngữ 12 Cung Hoàng Đạo - Bí Mật Cung Sư Tử - Chiến Thắng Bản Thân, tác giả Duy Trinh cho rằng người thuộc cung Sư Tử luôn mang trong mình khát khao khẳng định giá trị bản thân.

Theo sách, với tinh thần chủ động, sự tự tin và nguồn năng lượng mạnh mẽ, Sư Tử thường không ngại theo đuổi những mục tiêu lớn. Họ cũng là những người giàu cảm xúc, coi trọng tình yêu và mong muốn được ghi nhận.

4 cuốn sách dưới đây mở ra những góc nhìn thú vị về tham vọng, bản lĩnh, tình yêu và hành trình khám phá giá trị cá nhân, phù hợp với những nét tính cách đặc trưng của cung hoàng đạo này.

Quyền lực

Bản dịch Quyền lực của Nguyễn Vương Chấn do NXB Phụ Nữ ấn hành. Ảnh: Nhã Nam.

Quyền lực là tác phẩm nổi tiếng của Bertrand Russell - một trong những nhà tư tưởng lớn của thế kỷ 20. Theo ông, khi nhắc đến những yếu tố chi phối thế giới hiện đại, phần lớn mọi người thường nghĩ đến tiền bạc.

Thế nhưng, đằng sau tiền bạc, chiến tranh, chính trị, tôn giáo hay cả những cuộc cách mạng, động lực sâu xa thúc đẩy con người nhiều khi là khát vọng quyền lực.

Tác giả sống trong giai đoạn thế giới trải qua chiến tranh, khủng hoảng chính trị, sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít và những biến động về tư tưởng. Chính điều đó khiến các phân tích của ông về quyền lực không dừng lại ở mặt lý thuyết.

Bertrand Russell nhìn quyền lực như một mắc xích đang vận hành trong các mối quan hệ bình thường nhất. Theo tác giả, con người có một nhu cầu cốt lõi là mong muốn cảm thấy mình có tác động lên thế giới xung quanh.

Trong tác phẩm, tác giả đưa ra nhiều luận điểm minh chứng con người tìm kiếm và duy trì quyền lực thông qua nhiều cách thức. Từ nhu cầu được ghi nhận đến mong muốn tạo ra sức ảnh hưởng, quyền lực hiện diện trong nhiều khía cạnh của đời sống. Cuốn sách giúp người đọc nhận diện những động lực phía sau khát vọng khẳng định vị thế, đồng thời phân biệt giữa khả năng lãnh đạo và xu hướng áp đặt lên người khác.

Sư Tử vốn được biết đến với sự tự tin, tinh thần chủ động và mong muốn tạo dấu ấn riêng. Bởi vậy, Quyền lực có thể là cuốn sách thú vị để cung hoàng đạo này khám phá bản chất của sức ảnh hưởng và cách con người sử dụng vị thế của mình. Tác phẩm cũng gợi mở một góc nhìn rằng giá trị của một người không chỉ nằm ở khả năng dẫn dắt người khác mà còn ở cách họ sử dụng quyền lực một cách có trách nhiệm.

Gatsby vĩ đại

Tác phẩm được chuyển thể thành phim và nhận được sự yêu mến đông đảo từ độc giả. Ảnh: Trí Việt Books.

Kiệt tác của nhà văn người Mỹ Francis Scott Fitzgerald đưa độc giả trở về nước Mỹ những năm đầu của thế kỉ 20. Những năm 1920 là thời kỳ hoàng kim khi nền kinh tế nước này phát triển đến đỉnh điểm của sự thịnh vượng và rồi mau chóng kết thúc trong cuộc đại suy thoái năm 1929.

Xoay quanh cuốn sách là hình ảnh của những bữa tiệc xa hoa và lối sống hưởng thụ của giới thượng lưu. Tác phẩm đặt dưới góc nhìn của người hàng xóm Nick Carraway, theo chân Jay Gatsby - chàng đại gia phong lưu mới nổi ôm giữ mối tình cuồng si với Daisy. Nhân vật nữ này xuất thân từ tầng lớp thượng lưu giàu có và quen sống trong nhung lụa.

Với Gatsby, Daisy đại diện cho cuộc sống mà anh luôn khao khát chinh phục. Bằng niềm tin mãnh liệt vào tình yêu và tương lai mình theo đuổi, anh không ngừng nỗ lực để biến giấc mơ thành hiện thực.

Hình ảnh Gatsby nâng cốc rượu và nở một nụ cười đã trở thành một trong những chi tiết bất hủ của cả cuốn sách và bộ phim chuyển thể. Mang tinh thần của một cung hoàng đạo luôn hướng đến những mục tiêu lớn, Sư Tử có thể tìm thấy sự đồng cảm với khát vọng vươn lên của Gatsby. Tuy nhiên, hành trình của nhân vật cũng nhắc nhở rằng đôi khi cần phân biệt giữa những ước mơ đáng theo đuổi và những ảo vọng khiến con người quên đi thực tại.

Số đỏ

Tiểu thuyết được dịch sang nhiều ngôn ngữ như Anh, Trung, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Séc. Ảnh: Minh Long Book.

Được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng khắc họa hình ảnh Việt Nam khi những trào lưu Âu hóa dần len lỏi vào đời sống đô thị.

Tác phẩm xoay quanh Xuân Tóc Đỏ - một kẻ lang thang, vô học nhưng nhờ vào những màn ứng biến khôn khéo đã từng bước đặt chân được vào giới thượng lưu. Từ một nhân viên quần vợt, Xuân được tung hô là “đốc tờ”, trở thành nhân vật có tiếng nói trong các phong trào cải cách, thậm chí được ca ngợi như một anh hùng cứu quốc.

Qua hành trình thăng tiến của nhân vật này, Vũ Trọng Phụng phơi bày sự lố bịch của một xã hội ham danh tiếng, nơi những giá trị thật giả bị đảo lộn.

Bên cạnh Xuân Tóc Đỏ, nhà văn còn khắc họa hàng loạt nhân vật phụ mang dáng vẻ trưởng giả. Những người bạn thân của cụ cố Hồng với bộ sưu tập huân chương trên ngực áo, những cô cậu quý tộc Hà thành luôn mang phong thái phương Tây.

Sau vẻ ngoài văn minh, lịch thiệp là những cuộc ganh đua, đố kị, giả tạo. Mỗi nhân vật đều khoác lên mình một chiếc mặt nạ để duy trì vị thế của bản thân.

Sư Tử thường yêu thích sự nổi bật và không ngại thể hiện cá tính trước đám đông. Vì vậy, Số đỏ mang đến một góc nhìn thú vị về danh tiếng và sự công nhận của xã hội. Qua câu chuyện của Xuân Tóc Đỏ, người đọc có thể nhận ra ranh giới giữa sức hút cá nhân thực sự và sự nổi tiếng được tạo dựng từ những giá trị giả tạo. Tác phẩm cũng gợi nhắc Sư Tử rằng điều làm nên dấu ấn của một người không chỉ là việc được chú ý mà còn nằm ở những giá trị họ thực sự sở hữu.

Trà hoa nữ

Trà hoa nữ giúp Alexandre Dumas con khẳng định tên tuổi trên văn đàn khi mới ngoài đôi mươi. Ảnh: NXBVH.

Trà hoa nữ của nhà văn Alexandre Dumas con kể về mối tình đầy bi kịch giữa Marguerite Gautier - một kỹ nữ nổi tiếng cùng chàng tư sản trẻ Armand Duval giữa bối cảnh Paris vào thế kỉ 19.

Chàng Armand ban đầu si mê nàng Marguerite vì nhan sắc kiều diễm. Tuy nhiên, càng gắn bó và hiểu hơn về những gì người yêu trải qua, anh lại càng yêu Marguerite hơn.

Còn với nàng kỹ nữ, tình yêu nơi Armand là chốn an toàn để nàng tựa vào sau những ngày tháng giam mình giữa cám dỗ. Nàng muốn từ bỏ thân phận cũ, cùng người mình yêu xây dựng một cuộc sống bình dị.

Thế nhưng, tình yêu của đôi uyên ương vấp phải rào cản lớn từ định kiến xã hội và sự phân biệt giai cấp. Để bảo vệ danh dự gia đình Armand, Marguerite chấp nhận rời xa người mình yêu, âm thầm trở lại cuộc sống trước kia. Nàng ra đi trong cô độc, mang theo cả những ước vọng về một mái ấm mãi không thành.

Đằng sau hình ảnh một người phụ nữ kiêu kỳ, Marguerite thực chất vẫn khao khát được yêu thương như một con người bình thường. Nàng muốn được yêu vì chính con người mình chứ không phải nhan sắc hay những lợi ích mà người đời khao khát.

Sư Tử thường được nhìn nhận là những người mạnh mẽ, tự tin và giàu năng lượng. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài rực rỡ ấy vẫn là một tâm hồn giàu tình cảm, luôn mong muốn được yêu thương và trân trọng. Trà hoa nữ có thể chạm đến khía cạnh này qua câu chuyện của Marguerite. Tác phẩm nhắc người đọc rằng trong tình yêu, đôi khi điều quan trọng nhất là được đón nhận với chính con người mình.