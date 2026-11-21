Bò Sữa Bay có sự góp mặt của Tiểu Vy và ca sĩ Nguyễn Hùng nhưng chưa tạo được cú bứt phá đáng kể tại phòng vé. Trên màn ảnh, chuyện tình của hai nhân vật do họ đảm nhận cũng không có cái kết trọn vẹn.