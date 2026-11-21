Concert See The Light D-2: Mỹ Tâm thăng hoa với loạt hit, HURRYKNG fan-chant nhiệt tình
Tối 21/11, Mỹ Tâm dìu dắt khán giả bước vào đêm concert "See The Light" D-2 với loạt sân khấu trình diễn bùng nổ, có hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư khủng. Chung nhịp đập, đông đảo Tri Âm - có cả Anh Trai HURRYKNG và bạn gái - cùng hòa giọng trong các bản hit như "Hẹn Ước Từ Hư Vô", "Nhé Anh"... Đáng chú ý, khán giả thêm "lụy" concert bởi Mỹ Tâm mang đến nhiều khoảnh khắc "tâm sự mỏng" đầy gần gũi, "khó xử" khi không biết nên tặng chiếc nón cho bạn fan nào.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/concert-see-the-light-d-2-my-tam-thang-hoa-voi-loat-hit-hurrykng-fan-chant-nhiet-tinh-post1896442.tpo