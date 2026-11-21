Thảm xanh MAMA 2026: Kim Yoo Jung, Nayeon có khoảnh khắc thần thánh nhờ gió lạnh
Thảm xanh lễ trao giải MAMA 2026 tổ chức ngoài trời, giữa trời Osaka (Nhật Bản) lạnh 6 - 8 độ kèm gió lớn. Dù vậy, các nữ idol vẫn slay với "thiết bị" khoe vai, váy xẻ tà... MC Mina Sue ngày đầu tiên rét run cầm cập, viral cõi mạng, nên đội stylist đã rút kinh nghiệm tại MAMA 2026 Day 2.
Năm nay, MAMA chuẩn bị một đường dẫn dài, tạo cơ hội cho dàn nghệ sĩ catwalk trước khi tiến đến khu vực "thảm xanh" check-in chính. Tại MAMA 2026 ngày 2, những sải chân nức lòng fan K-Pop đang thuộc về LE SSERAFIM, IVE, IZNA...
Gió lớn không cản bước LE SSERAFIM trở lại MAMA "slay hết phần". Nếu Yunjin nổi bật với tóc bạch kim và màn tạo dáng đồng hồ cát thần thái ngút ngàn thì Sakura đang viral với trang phục cut-out táo bạo bất chấp gió lạnh 8 độ tại Osaka.
Mina Sue (Địa Ngục Độc Thân 5) diện đầm cổ yếm vào ngày đầu tiên của MAMA 2026. Livestream bắt trọn khoảnh khắc tay cô run rẩy vì lạnh dù miệng vẫn mỉm cười trong lúc dẫn dắt. Trên X, clip ngắn được nhiều dân mạng chia sẻ, nhận tương tác cao.
Nhiều người chê trách stylist thiếu tinh tế vì không chuẩn bị cho Mina Sue áo khoác. Dàn diễn viên, thần tượng có thể diện trang phục hở vai hoặc đồ xuyên thấu vì chỉ ra ngoài check-in vài phút. Trong khi Mina Sue là MC thảm đỏ, cô phải đứng ngoài trời hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng trang phục lại quá mỏng manh giữa thời tiết 6 - 8 độ.
Mặt khác, gió lớn cũng vô tình giúp dàn mỹ nhân tạo nên loạt khoảnh khắc đẹp hút hồn. Kim Yoo Jung đến MAMA 2026 với vẻ đẹp nũng nịu, trong trẻo. Nữ diễn viên để tóc duỗi, buông tự nhiên, nhưng gió đã thổi làn tóc tung bay tạo nên những bức hình sống động hơn.
Nayeon cũng gây sốt với bức ảnh lọn tóc bay trong gió khi tạo dáng tay đôi cánh thiên thần. Chiếc đầm đỏ rượu vang cũng tung bay bồng bềnh giúp nữ idol thêm xinh yêu như công chúa.
Đối lập là CORTIS khiến "gió phải khóc", không chỉ vì trang phục đủ ấm, mà còn độ quậy khiến không khí nóng lên. Bước ra với khí chất "boy khệnh", "Cỏ Tí" nhanh chóng đổi qua màn tạo dáng "tấu hề" từ bắn tim đến khoe cơ bắp.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tham-xanh-mama-2026-kim-yoo-jung-nayeon-co-khoanh-khac-than-thanh-nho-gio-lanh-post1896368.tpo