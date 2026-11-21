Năm nay, MAMA chuẩn bị một đường dẫn dài, tạo cơ hội cho dàn nghệ sĩ catwalk trước khi tiến đến khu vực "thảm xanh" check-in chính. Tại MAMA 2026 ngày 2, những sải chân nức lòng fan K-Pop đang thuộc về LE SSERAFIM, IVE, IZNA...

Đội hình IVE tiến vào thảm xanh không thể slay hơn. Dù vậy, fan vẫn để ý Leeseo có chút ngập ngừng, đáng yêu đúng chuẩn em út vụng về.

Tạo hình của IVE tại thảm xanh MAMA 2026 đang được khen khắp nơi vì "mạnh ai nấy đẹp".

"Bắn ảnh" thần thái nhưng gió lớn cũng khiến các cô gái gặp khó khăn. Khoảnh khắc Wonyoung đột nhiên nói chuyện tông cao vút vì trời gió lớn khiến fan thích thú.

Gió lớn không cản bước LE SSERAFIM trở lại MAMA "slay hết phần". Nếu Yunjin nổi bật với tóc bạch kim và màn tạo dáng đồng hồ cát thần thái ngút ngàn thì Sakura đang viral với trang phục cut-out táo bạo bất chấp gió lạnh 8 độ tại Osaka.

Lee Dahee cũng là một trong những ngôi sao "chơi thiết bị xuyên thấu" táo bạo bất chấp gió lạnh.

Clip lạnh run người của Mina Sue viral mạng xã hội, cho thấy thời tiết tại Osaka rất lạnh nhưng dàn sao nữ vẫn giữ thần thái kiêu sa, lộng lẫy trước ống kính dù diện trang phục mỏng.

Mina Sue (Địa Ngục Độc Thân 5) diện đầm cổ yếm vào ngày đầu tiên của MAMA 2026. Livestream bắt trọn khoảnh khắc tay cô run rẩy vì lạnh dù miệng vẫn mỉm cười trong lúc dẫn dắt. Trên X, clip ngắn được nhiều dân mạng chia sẻ, nhận tương tác cao.

Nhiều người chê trách stylist thiếu tinh tế vì không chuẩn bị cho Mina Sue áo khoác. Dàn diễn viên, thần tượng có thể diện trang phục hở vai hoặc đồ xuyên thấu vì chỉ ra ngoài check-in vài phút. Trong khi Mina Sue là MC thảm đỏ, cô phải đứng ngoài trời hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng trang phục lại quá mỏng manh giữa thời tiết 6 - 8 độ.

Ê-kíp của Mina Sue đã rút kinh nghiệm nhanh chóng. Tại thảm xanh MAMA 2026 Day 2, cô được nhìn thấy với tạo hình kín đáo hơn với đầm dài và áo khoác dày.

Mặt khác, gió lớn cũng vô tình giúp dàn mỹ nhân tạo nên loạt khoảnh khắc đẹp hút hồn. Kim Yoo Jung đến MAMA 2026 với vẻ đẹp nũng nịu, trong trẻo. Nữ diễn viên để tóc duỗi, buông tự nhiên, nhưng gió đã thổi làn tóc tung bay tạo nên những bức hình sống động hơn.

Nayeon cũng gây sốt với bức ảnh lọn tóc bay trong gió khi tạo dáng tay đôi cánh thiên thần. Chiếc đầm đỏ rượu vang cũng tung bay bồng bềnh giúp nữ idol thêm xinh yêu như công chúa.

Chiếc khăn cổ của Hwasa bay trong gió, cho ra đời "chiếc ảnh" đẹp lạ.

Đối lập là CORTIS khiến "gió phải khóc", không chỉ vì trang phục đủ ấm, mà còn độ quậy khiến không khí nóng lên. Bước ra với khí chất "boy khệnh", "Cỏ Tí" nhanh chóng đổi qua màn tạo dáng "tấu hề" từ bắn tim đến khoe cơ bắp.