Chiều 21/11, tại lễ trao giải MAMA Awards 2026 diễn ra ở Kyocera Dome, Osaka (Nhật Bản), Taeyang được xướng tên ở hạng mục Màn trình diễn vũ đạo solo nam xuất sắc với ca khúc Live Fast Die Slow. Trên sân khấu nhận giải, nam ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn tới Teddy. Theo lời Taeyang, nhà sản xuất này đã hỗ trợ anh trong những giai đoạn khó khăn và mang tính bước ngoặt của sự nghiệp.

Đặc biệt, Taeyang dành lời cảm ơn tới các thành viên Big Bang vì đã cùng nhau giữ gìn sức khỏe, duy trì năng lượng và đồng hành trong hơn 20 năm qua. Nam ca sĩ cũng xúc động nhắc đến bà xã Min Hyo Rin.

Taeyang xúc động trên sân khấu MAMA. Ảnh: Ten Asia.

Anh chia sẻ: "Tôi chân thành cảm ơn vợ tôi, Min Hyo Rin. Cô ấy đã dạy tôi tình yêu đích thực thông qua sự tận tâm và hỗ trợ tuyệt vời từ phía sau".

Theo tờ News1, nam ca sĩ nhóm BigBang đã xúc động bật khóc trên sân khấu. Anh còn xin lỗi vợ con vì lịch trình quá bận rộn và phải bỏ lỡ ngày sinh nhật của con trai.

Taeyang rưng rưng nước mắt nói: “Tuần trước là sinh nhật con trai tôi, nhưng tôi không thể ở bên con vì bận. Tôi thực sự xin lỗi. Chúc mừng sinh nhật con trai yêu quý của bố, bố yêu con tha thiết”.

Hình ảnh nam ca sĩ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: News1.

Lễ trao giải MAMA Awards 2026 năm nay được chia thành 2 chương. Chapter 1 diễn ra ngày 20/11 với sự góp mặt của AlphaDrive1, Baby Monster, ENHYPEN, All Day Project, CL, Hearts to Hearts, TREASURE, TUIDE… Trong khi đó, Chapter 2 bắt đầu lúc 15h ngày 21/11, tập trung trao các giải thưởng thuộc nhóm hạng mục thể loại, cùng 2 giải lớn là Bài hát của năm và Album của năm. Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm BigBang, Le Sserafim, Nayeon (Twice), Cortis, Hwasa, IVE...

Taeyang sinh năm 1988, là giọng ca chính kiêm vũ công của BigBang. Tháng 12/2022, ca sĩ ký hợp đồng độc quyền với The Black Label - công ty con của YG Entertainment. Đầu năm 2023, anh phát hành đĩa đơn Vibe kết hợp Jimin (BTS). Đến 25/4 cùng năm, nam ca sĩ tiếp tục ra mắt đĩa đơn Seed và ca khúc Shoong! có sự góp giọng của Lisa (BlackPink). Tháng 5 vừa qua, anh trở lại với MV Live Fast Die Slow.

Gần đây, Taeyang cùng Big Bang phát hành ca khúc mới BiiiG, đồng thời khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Big Bang 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS. Trong khuôn khổ tour diễn, nhóm có 2 đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào 24 và 25/10.

Về đời tư, Taeyang kết hôn với diễn viên Min Hyo Rin năm 2018. Cặp đôi đón con đầu lòng vào tháng 8/2021.