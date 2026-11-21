Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh so với sáng qua.

Vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 128,7 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (21-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu.

Giá vàng hôm nay (21-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh. Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthivn.png

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 128 - 134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 127,8 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 129,3- 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 127,8 – 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, niêm yết ở mức 128,7- 132,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.524,8 USD/ounce, giảm 101,4 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Giá vàng thế giới hiện dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 9-2025 và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 8 tháng qua. Căng thẳng tái leo thang tại khu vực eo biển Hormuz cũng không đủ sức hỗ trợ giá kim loại quý khi các nhà đầu tư tiếp tục thu hẹp tỷ trọng nắm giữ hàng hóa.

Ảnh minh họa: kitco.com

Trong khi đồng USD duy trì ở vùng cao và thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định hoạt động bán tháo và thanh lý các vị thế đầu tư đang diễn ra trên diện rộng. Theo ông, kỳ vọng Fed sớm tăng lãi suất cùng nguy cơ lạm phát kéo dài có thể đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó gia tăng sức ép lên giá vàng.

Đồng USD hiện duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng. Diễn biến này khiến vàng, mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo các nhà phân tích, để vàng hình thành đáy bền vững, lợi suất trái phiếu cần đảo chiều giảm trước. Chừng nào thị trường chưa tin rằng lãi suất đã đạt đỉnh, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Khi lợi suất bắt đầu quay đầu, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ góp phần quyết định đâu là vùng đáy và tốc độ phục hồi của kim loại quý.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,308 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,348 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,274 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,342 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,278 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,346 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 41,86 USD/ounce.