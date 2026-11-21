Được Báo Nhân Dân phối hợp với BEAT Network tổ chức, “Tán Đa Show” tiếp tục mang đến điểm hẹn âm nhạc cộng đồng bên hồ Hoàn Kiếm, dưới tán cây đa hơn 300 năm tuổi.

Các ca sĩ nhí Lucy Trà My và Đỗ Nhật Anh biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Thành Đạt

Với chủ đề hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình lựa chọn âm nhạc làm cầu nối giữa những giá trị truyền thống và đời sống đương đại. Hai nghệ sĩ trẻ Lucy Trà My và Đỗ Nhật Anh mở đầu đêm diễn với các ca khúc “Việt Nam những chuyến đi” và “Tựa như cơn gió”. Những giai điệu tươi sáng khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước, tạo không khí gần gũi, giàu cảm xúc.

Lần đầu trình diễn tại “Tán Đa Show”, ca sĩ nhí Đỗ Nhật Anh, học sinh lớp 8, Trường Tiểu học và THCS Tây Hồ bày tỏ, niềm vui khi được góp mặt trong chương trình hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam. Đang theo học chuyên ngành violin tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, em mong muốn qua âm nhạc lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

Phần trình diễn của ban nhạc Magma. Ảnh: Thành Đạt

Ban nhạc Magma trở lại “Tán Đa Show” sau lần biểu diễn tại số 2, đem đến các ca khúc trẻ trung, phóng khoáng như “Manifest”, “Hơi men đầu môi”, “Can I Say Love You Today”, “Cố chấp”, “Trái tim tự do”. Với phong cách trình diễn giàu năng lượng, nhóm tạo nên bầu không khí sôi động, đưa khán giả đến với những sắc thái âm nhạc hiện đại.

Ban nhạc Mủn Gỗ biểu diễn. Ảnh: Thành Đạt

Mang đến màu sắc riêng trong đêm diễn, ban nhạc Mủn Gỗ lựa chọn rock làm nền tảng, kết hợp những câu chuyện về địa danh, truyền thuyết và đời sống văn hóa Việt Nam.

Các ca khúc “Ông Hoàng Bảy”, “Lời nguyền quan họ”, “Ô Quy Hồ”, “Anh có về cùng em”, “Thênh thênh đại ngàn”, “Hoa trắng Sơn La” đưa khán giả đến với những không gian văn hóa đa dạng của các vùng miền. Qua cách phối khí và thể hiện mang tinh thần đương đại, những chất liệu quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc mới.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh biểu diễn những bản "hit" đậm màu sắc văn hóa dân tộc trong chương trình. Ảnh: Thành Đạt

Cuốn hút nhất trong chương trình là phần trình diễn của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Gắn bó với dòng nhạc khai thác chất liệu văn hóa dân gian kết hợp âm nhạc hiện đại, nữ ca sĩ mang đến các bản “hit” “See tình” và mashup “Để Mị nói cho mà nghe – Bo xì bo”. Những giai điệu quen thuộc cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng khuấy động không gian đêm nhạc.

Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh chụp ảnh cùng khán giả. Ảnh: Thành Đạt

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ niềm vui khi được biểu diễn tại sân khấu “Tán Đa Show” giữa trung tâm Thủ đô và mong muốn có dịp trở lại chương trình để tiếp tục phục vụ khán giả.

Sự kết hợp giữa nhiều màu sắc âm nhạc trong cùng một đêm diễn đã tạo nên dấu ấn cho “Tán Đa Show” số 5. Các nghệ sĩ thường xuyên giao lưu, tương tác với khán giả, tạo nên không khí gần gũi, cởi mở.

Ban tổ chức tặng hoa các nghệ sĩ trong chương trình. Ảnh: Thành Đạt

Qua 5 số tổ chức, chương trình từng bước hình thành điểm hẹn âm nhạc cộng đồng giữa lòng Thủ đô, để những sáng tạo nghệ thuật mới hòa quyện với văn hóa truyền thống, góp phần đưa bản sắc Việt đến gần công chúng, đặc biệt là người trẻ.