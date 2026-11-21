Theo Page Six, mới đây, Selena Gomez và Martin Short cùng xuất hiện trong chương trình Jimmy Kimmel Live!. Tại đây, nữ ca sĩ lần đầu trực tiếp nhắc lại câu chuyện nam diễn viên kỳ cựu vô tình cắt bánh cưới của cô trước thời điểm được lên kế hoạch.

Selena Gomez cho biết Martin Short ban đầu đã cố gắng giữ kín sự việc, thậm chí đề nghị những người xung quanh không tiết lộ với cô. "Rõ ràng ông ấy đã nhất quyết không để ai nói cho tôi biết. Mọi người đã tìm cách sửa lại chiếc bánh và tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi có mặt ở đó nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra", Selena kể.

Selena Gomez cho biết Martin Short ban đầu đã cố gắng giữ kín sự việc.

Tuy nhiên, bí mật không được giữ quá lâu. Một vị khách bất ngờ đến thông báo rằng Martin Short đã cắt bánh cưới và dường như còn ăn một phần. Ngay khi biết chuyện, Selena lập tức chạy đến tìm nam diễn viên.

"Ông ấy trông giống như một chú chó nhỏ đang cụp đuôi vì biết mình làm sai. Tôi tiến đến và nói: 'Cháu nghe nói chú đã ăn bánh cưới của cháu'", nữ ca sĩ hài hước nhớ lại.

Theo Selena Gomez, cô và Benny Blanco đã chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ có dòng chữ Just Married (Vừa kết hôn) dành riêng cho hai vợ chồng. Vì vậy, sự cố xảy ra với chiếc bánh mang ý nghĩa đặc biệt hơn một món tráng miệng thông thường.

Trước đó, Martin Short từng giải thích rằng ông tưởng mỗi bàn tiệc đều có bánh riêng. Khi đồng nghiệp Steve Martin chuẩn bị ra về, nam diễn viên đã chủ động cắt một phần bánh để mời bạn.

Trước đó, Martin Short từng giải thích rằng ông tưởng mỗi bàn tiệc đều có bánh riêng.

Chỉ sau khi cắt nhiều nhát, Martin Short mới được những vị khách khác thông báo rằng đó chính là chiếc bánh cưới, vốn phải chờ thêm khoảng một giờ mới được mang ra phục vụ.

"Tôi đã cố sửa lại nó bằng một chiếc nĩa", nam diễn viên kể, đồng thời tiết lộ từng quay sang Paul Rudd và hỏi đùa liệu cả hai có nên rời khỏi buổi tiệc ngay lập tức hay không.

May mắn, chiếc bánh sau đó đã được khắc phục trước khi xuất hiện trong nghi thức chính thức. Thay vì giận dữ, Selena Gomez lại xem đây là một kỷ niệm khó quên trong ngày trọng đại. "Chúng ta sẽ luôn có kỷ niệm đó cùng nhau. Thật lòng, cháu sẽ không bao giờ quên và cháu rất biết ơn vì chú đã cố gắng sửa chữa", nữ ca sĩ nói với Martin Short.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành một khoảnh khắc thú vị bởi sự thân thiết giữa Selena Gomez và các đồng nghiệp. Một sự cố tưởng chừng có thể khiến cô dâu khó chịu lại được cả hai nhắc đến bằng tiếng cười.

Điều này phần nào cho thấy cách Selena Gomez nhìn nhận ngày cưới của mình. Thay vì đặt nặng sự hoàn hảo đến từng chi tiết, nữ ca sĩ dường như trân trọng những cảm xúc và con người hiện diện trong khoảnh khắc quan trọng ấy.

Selena Gomez và Benny Blanco kết hôn vào tháng 9/2025 tại Santa Barbara, California (Mỹ) với khoảng 170 khách mời. Đám cưới có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Taylor Swift, Paris Hilton, Ed Sheeran cùng dàn diễn viên Only Murders in the Building.

Selena Gomez và Benny Blanco kết hôn vào tháng 9/2025 tại Santa Barbara, California (Mỹ) với khoảng 170 khách mời.

Sau hơn một năm kết hôn, việc Selena Gomez vẫn vui vẻ kể lại sự cố chiếc bánh cưới cho thấy đôi khi chính những tình huống không nằm trong kế hoạch lại trở thành ký ức đáng nhớ nhất. Bởi sau cùng, một đám cưới hạnh phúc không nhất thiết phải là buổi lễ không có bất kỳ sai sót nào, mà là nơi những điều ngoài dự tính vẫn có thể được đón nhận bằng sự bao dung và tình cảm chân thành.