Bộ sưu tập được trình diễn trên sân khấu, giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống qua ngôn ngữ thiết kế thời trang đương đại

Chuyển tải bản sắc văn hóa qua ngôn ngữ thời trang

Trong bộ sưu tập “Huyền sắc non cao”, nhà thiết kế Hàn Phượng khai thác vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam làm nguồn cảm hứng sáng tạo.

Những họa tiết, sắc màu trên trang phục truyền thống được kết hợp với phom dáng áo dài, tạo nên các thiết kế vừa mang dấu ấn văn hóa, vừa có hơi thở thời trang đương đại. Qua từng tà áo, câu chuyện về đất nước, con người và sự đa dạng văn hóa Việt Nam được thể hiện bằng hình ảnh trực quan.

Bộ sưu tập cho thấy hướng khai thác chất liệu di sản văn hóa trong sáng tạo thời trang, góp phần phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa

Cùng khai thác cảm hứng từ văn hóa truyền thống nhưng “Ngọc Liên” lại chọn hoa sen làm hình tượng chủ đạo. Gắn với vẻ đẹp thanh khiết, cao quý và sức sống bền bỉ trong văn hóa Việt Nam, hình tượng hoa sen được thể hiện trên nền áo dài bằng các kỹ thuật vẽ tay, thêu tay, đính cườm và kết đá.

Sự kết hợp giữa đường nét mềm mại của tà áo với nghệ thuật trang trí thủ công tạo nên nét tinh tế cho từng thiết kế, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam.

Những mẫu thiết kế kết hợp kiểu dáng, màu sắc và họa tiết đặc trưng của trang phục truyền thống các dân tộc

Hai bộ sưu tập với hai nguồn cảm hứng khác nhau cùng thể hiện tình yêu dành cho tà áo dài và niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Từ hoa văn trên trang phục truyền thống đến hình tượng hoa sen, những giá trị văn hóa được nhà thiết kế lựa chọn, thể hiện bằng kỹ thuật và tư duy sáng tạo thời trang.

Những thiết kế trong bộ sưu tập góp phần đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng

Đưa di sản vào sáng tạo sản phẩm thời trang

Với hơn 35 năm gắn bó cùng tà áo dài Việt, nhà thiết kế Hàn Phượng tiếp tục khai thác vẻ đẹp của trang phục truyền thống, đồng thời tìm kiếm những cách thể hiện mới.

Ở hai bộ sưu tập, chất liệu, họa tiết và kỹ thuật thủ công được kết hợp với phom dáng áo dài, tạo nên những sản phẩm thời trang mang dấu ấn văn hóa.

Các thiết kế trong bộ sưu tập khai thác cảm hứng từ trang phục truyền thống, họa tiết và sắc màu văn hóa các dân tộc

Từ nguồn cảm hứng di sản, những chất liệu và kỹ thuật truyền thống được chuyển hóa thành sản phẩm sáng tạo, mở ra hướng khai thác nguồn lực văn hóa gắn với phát triển kinh tế.

Đây cũng là cách đưa di sản tham gia vào quá trình sáng tạo và phát triển sản phẩm, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động bảo tồn, giới thiệu hay trình diễn.

Khi các giá trị văn hóa được ứng dụng trong thời trang, chúng có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống và tiếp cận công chúng rộng rãi hơn.

Nhà thiết kế Hàn Phượng (đứng giữa) cùng các người mẫu giới thiệu bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ di sản văn hóa

Việc khai thác chất liệu di sản để phát triển các sản phẩm thời trang cũng góp phần hưởng ứng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.

Qua sáng tạo của nhà thiết kế Hàn Phượng, tà áo dài không chỉ tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống mà còn trở thành phương tiện chuyển tải bản sắc văn hóa Việt Nam, kết nối những giá trị truyền thống với sáng tạo đương đại.