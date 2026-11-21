Thương hiệu Naruto đang bước vào một nỗ lực quy mô lớn với kế hoạch phát hành loạt dự án manga, anime truyền hình, trò chơi điện tử và nhiều hoạt động khác trong vòng vài năm tới. Dù vậy, tâm điểm chú ý lớn nhất vẫn là sự trở lại của chính tác giả Masashi Kishimoto với một góc nhìn mới về cuộc đời của Naruto.

Naruto Shadow Rising là gì?

Hình ảnh được cho là của tác phẩm manga mới. Ảnh: Japan Songs Daily.

Vào đầu mùa thu năm nay, dự án Naruto Shadow Rising đã bất ngờ được công bố trong một buổi phát trực tuyến toàn cầu tại sự kiện New York Comic Con 2026. Đây được xem là xác nhận về một tác phẩm manga hoàn toàn mới do chính tay Masashi Kishimoto chắp bút. Tuy nhiên, tính đến nay, thông tin cụ thể về dự án vẫn được giữ kín.

Mới đây, một trong những ấn phẩm mới nhất của tạp chí Shonen Jump (được tài khoản @Shinuki1992 phát hiện trên X) đã hé lộ tình tiết mới về bộ truyện như hình ảnh Naruto cầm trên tay chiếc nón Hokage hay việc Naruto và Sasuke đang lao vào một trận quyết chiến dữ dội!

Trong bài đăng trên, cũng đã có thông tin xác nhận về việc nhiều bí mật bất ngờ hơn nữa sẽ được công bố chi tiết vào ngày 19/12 tại sự kiện Jump Festa 2027 (trung tâm triển lãm Makuhari Messe, Nhật Bản) sắp tới.

Bài đăng trên X về những thông tin của tác phẩm manga mới. Ảnh: Comicbook.

Cho đến nay, sự trở lại của Kishimoto với Naruto Shadow Rising là điều chắc chắn, người hâm mộ chỉ chưa biết được tác phẩm này sẽ được phát hành dưới hình thức nào (one-shot hay truyện dài kỳ). Nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm fan Naruto trên toàn cầu phấn khích.

Cũng theo Comicbook, sự kiện chính trong tác phẩm manga lần này có thể tập trung vào trận chiến giữa Naruto và Sasuke trước khi Naruto nhậm chức Hokage - một khoảng thời gian và chưa từng được đề cập trong mạch truyện chính nhưng trước Boruto: Naruto Next Generations. Hoặc, nó có thể là một miniseries với nhiều chương được phát hành tương tự các hậu truyện giống Jujutsu Kaisen Modulo.

Trên thực tế, Naruto là một trong số thương hiệu sẽ được Shueisha giới thiệu tại sự kiện Jump Festa 2027 diễn ra vào dịp cuối năm, dự kiến từ ngày 19-20/12. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ giải đáp các thắc mắc của người hâm mộ về định dạng, lịch phát hành cũng như độ dài của tác phẩm. Dù thế nào, việc Kishimoto chuẩn bị tái xuất với manga sau một thời gian dài vắng bóng vẫn là một cột mốc mang tính bước ngoặt.

Bên cạnh đó, thương hiệu Naruto còn đang ấp ủ nhiều dự án khác trong tương lai gần. Có thể kể đến bộ anime về màn kết hợp với tác phẩm kinh điển của Shonen Jump - Naruto x Ninku; hàng loạt bộ thẻ bài mới chuẩn bị lên kệ; một tựa game di động sắp ra mắt; và thậm chí là một bộ phim chuyển thể live-action (người thật đóng) có thể bước vào quá trình sản xuất vào năm sau.