Danh sách 10 phim Hàn gây thất vọng nhất năm 2026 đang trở thành chủ đề bàn luận sau khi JoyNews24 công bố kết quả khảo sát giới chuyên môn. Đáng chú ý, Perfect Crown của IU và Byeon Woo Seok đứng đầu với 45 phiếu, bỏ xa hai tác phẩm xếp sau.

Theo kết quả khảo sát thường niên do JoyNews24 thực hiện nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, 142 người hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc đã tham gia bình chọn những bộ phim truyền hình gây thất vọng nhất năm 2026. Thành phần khảo sát bao gồm nhân sự công ty giải trí, đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung điện ảnh - truyền hình và phóng viên giải trí. Cuộc bình chọn được tiến hành từ ngày 15 đến 21/10.

IU và Byeon Woo Seok trong “Perfect crown”.

Điều khiến danh sách phim Hàn năm nay gây chú ý là sự xuất hiện của nhiều dự án từng được kỳ vọng lớn nhờ kinh phí đầu tư và dàn diễn viên nổi tiếng. Trong đó, Perfect Crown đứng vị trí đầu tiên với 45 phiếu, gấp 5 lần số phiếu của hai tác phẩm đồng hạng tiếp theo.

Bộ phim có sự tham gia của IU và Byeon Woo Seok, lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng trong thế kỷ 21 với chế độ quân chủ lập hiến. Câu chuyện xoay quanh mối tình vượt qua ranh giới giai cấp giữa một nữ tài phiệt mang thân phận thường dân và vị hoàng tử dù xuất thân hoàng gia nhưng không có quyền tự quyết cuộc đời.

Trước khi phát sóng, Perfect Crown nhận được sự quan tâm lớn nhờ kinh phí sản xuất ước tính 30 tỷ won, tương đương khoảng 540 tỷ đồng, cùng màn kết hợp của hai ngôi sao hàng đầu. Tác phẩm thậm chí đạt tỷ suất người xem cao nhất 13,8% tại Hàn Quốc và có thứ hạng đáng chú ý trên Disney+.

Tuy nhiên, thành tích thương mại và độ phủ sóng không giúp Perfect Crown tránh khỏi những đánh giá tiêu cực. Bộ phim bị phê bình vì lặp lại mô típ cũ, diễn biến thiếu tự nhiên và cách xây dựng nhân vật chưa thuyết phục. Đặc biệt, tranh cãi liên quan đến yếu tố lịch sử trong quá trình phát sóng khiến tác phẩm chịu làn sóng phản ứng mạnh. Ê-kíp sản xuất cùng IU và Byeon Woo Seok sau đó đã công khai xin lỗi, nhưng những tranh luận vẫn tiếp tục.

Tạo hình của Son Ye Jin, Ji Chang Wook, Nana trong phim “The scandal“.

Đứng ở vị trí thứ hai là The Scandal và Our Sticky Love, cùng nhận 9 phiếu. The Scandal quy tụ Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, khai thác câu chuyện tình ái đầy toan tính trong bối cảnh Joseon. Trong khi đó, Our Sticky Love có sự tham gia của Jung Hae In và Ha Young, xoay quanh nữ công tố viên mắc chứng mất trí nhớ cùng huấn luyện viên quyền anh tự nhận mình là bạn trai của cô. Cả hai đều không đáp ứng được một bộ phận kỳ vọng từ giới chuyên môn.

Ở nhóm tiếp theo, Doctor Shin và Four Hands, Two Sonatas cùng nhận 8 phiếu. A Love Other Than Yours đứng ở vị trí thứ sáu với 6 phiếu. Bốn tác phẩm còn lại gồm A Bona Fide Killer, Dream To You, Boyfriend on Demand và Love in Sync cùng nhận 4 phiếu.

Như vậy, danh sách 10 phim Hàn gây thất vọng nhất năm 2026 có sự góp mặt của nhiều thể loại, từ tình cảm, lãng mạn đến tâm lý và giật gân. Đáng chú ý, Four Hands, Two Sonatas có sự tham gia của Song Kang, Lee Jun Young và Jang Gyu Ri, trong khi Boyfriend on Demand quy tụ Jisoo và Seo In Guk.

Kết quả khảo sát cũng tạo ra những ý kiến trái chiều bởi một số tác phẩm trong danh sách vẫn có lượng người xem đáng kể và sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo. Điều này cho thấy đánh giá của giới chuyên môn không phải lúc nào cũng trùng khớp với cảm nhận của khán giả. Với thị trường phim Hàn ngày càng cạnh tranh, sự góp mặt của những dự án đình đám trong bảng bình chọn năm nay tiếp tục đặt ra nhiều tranh luận về chất lượng kịch bản và sức hút thực tế của các tác phẩm.