Bò sữa bay có thể xem là một trong những dự án thú vị nhất của điện ảnh Việt trong năm 2026. Thay vì chạy theo những công thức vốn đã chứng minh hiệu quả thương mại, bộ phim lựa chọn hướng đi có phần khác thường, đưa câu chuyện về tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ vào thế giới hiện thực kỳ ảo vốn còn xa lạ với màn ảnh Việt. Cùng với đó, lối kể trẻ trung, có phần ngẫu hứng cùng những tìm tòi về hình ảnh cũng cho thấy dấu ấn sáng tạo của một ê-kíp làm phim trẻ.

Song đáng tiếc, những điểm sáng kể trên vẫn chưa đủ giúp Bò sữa bay tạo nên bất ngờ tại phòng vé. Sau gần hai tuần ra rạp, tác phẩm mới chạm mốc doanh thu 19 tỷ đồng, được cho là mới chỉ đi được khoảng nửa chặng đường hoàn vốn. Đây rõ ràng là một kết quả có phần hụt hẫng, song cũng cho thấy hành trình chinh phục khán giả của những dự án mang màu sắc khác biệt chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Sáng tạo nhưng khó chinh phục số đông

Điểm đáng ghi nhận ở Bò sữa bay là tư duy làm phim táo bạo của Nguyễn Phạm Thành Đạt. Tác phẩm gợi liên tưởng đến Fantastic Mr. Fox của Wes Anderson, từ ý tưởng về một phi vụ trộm, những nhân vật khác biệt về giai cấp, cho đến cách xây dựng thế giới kỳ quặc.

Ở nửa đầu, đạo diễn khéo léo đánh lừa người xem, khiến họ tin rằng mình đang theo dõi một tác phẩm chính kịch thông thường, với bối cảnh và các tình huống có vẻ sát thực tế. Chỉ khi những chi tiết kỳ quặc dần xuất hiện, khán giả mới vỡ lẽ rằng mọi thứ thực chất được đặt trên nền hiện thực kỳ ảo, bất chấp những quy luật logic thông thường. Đáng chú ý, dù pha trộn nhiều thể loại và liên tục thay đổi sắc thái, Thành Đạt vẫn kiểm soát tông phim tương đối tốt, góp phần tạo nên không khí Mộc Châu vừa hoài niệm, vừa khác lạ.

Bò sữa bay phảng phất dấu ấn điện ảnh Mỹ, gợi nhớ đến phong cách làm phim của Wes Anderson và Quentin Tarantino.

Tuy nhiên, Bò sữa bay lại mang hơi hướm điện ảnh Mỹ khá đậm nét, đặc biệt là phong cách của Wes Anderson và Quentin Tarantino. Những khuôn hình được sắp đặt cầu kỳ, màu sắc có chủ đích cùng chất hài tỉnh bơ gợi nhớ đến Anderson, trong khi cách xử lý nhịp điệu, đối thoại và những tình huống bất ngờ lại phảng phất dấu ấn Tarantino. Sự ảnh hưởng này mang đến cho bộ phim cá tính riêng, song cũng khiến cách thể hiện có phần xa lạ với khán giả Việt. Nhất là khi lối kể ngẫu hứng, những tình tiết kỳ quặc và màu sắc siêu thực đòi hỏi người xem phải chấp nhận những quy ước khác thường của tác phẩm.

Thực tế, khán giả đại chúng trong nước vẫn có xu hướng ưu tiên những bộ phim giàu tính giải trí, dễ tiếp cận và có khả năng khơi gợi cảm xúc. Những thử nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân như Bò sữa bay vì thế khó tránh khỏi việc kén người xem. Có cảm giác Thành Đạt dành nhiều tâm sức để thỏa mãn những tìm tòi về ngôn ngữ điện ảnh và thẩm mỹ cá nhân, thay vì quá chú trọng yếu tố thương mại. Điều này có thể hấp dẫn những người thường xuyên thưởng thức các dòng phim giàu tính thể nghiệm, nhưng chưa chắc đủ sức thuyết phục khán giả phổ thông bỏ tiền mua vé.

Ngoài ra, Bò sữa bay cũng chưa có một thông điệp đủ rõ nét. Không thể phủ nhận đạo diễn đã cố gắng lồng ghép những vấn đề về giai cấp, đặc biệt thông qua "tam giác tình yêu" giữa các nhân vật có địa vị, xuất thân khác biệt, và cả kết cục của tình yêu đó. Song, những dụng ý này chủ yếu mới dừng ở ý tưởng, chưa được khai thác đủ sâu và thể hiện thuyết phục trên màn ảnh, khiến người xem khó cảm nhận rõ điều đạo diễn muốn truyền tải.

Những chủ đề về tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ vì thế cũng chưa tạo được điểm nhấn đáng kể. Phim có những khoảnh khắc thú vị, nhưng cảm xúc nhìn chung vẫn còn lưng chừng, chưa được đẩy lên cao trào; cũng như tạo được cảm giác dư âm, khắc khoải sau khi kết thúc. Đây có lẽ cũng là một bất lợi về mặt thương mại, bởi những câu chuyện dễ chạm đến cảm xúc hay có thông điệp gần gũi thường thuận lợi hơn trong việc thu hút khán giả và tạo hiệu ứng truyền miệng.

Bên cạnh đó, Bò sữa bay cũng chưa có một câu chuyện thật sự hấp dẫn. Phim khai thác khá nhiều chất liệu, song các tuyến truyện chưa được kết nối chặt chẽ, khiến mạch kể đôi lúc rời rạc. Một số nhân vật chưa được đào sâu, trong khi những tình huống quan trọng lại được xử lý khá nhanh.

Sau gần hai tuần ra rạp, Bò sữa bay mới thu về khoảng 19 tỷ đồng, đối diện nguy cơ thua lỗ.

Không có cơ hội lội ngược dòng

Ngoài ra, Bò sữa bay còn chịu áp lực lớn từ cuộc cạnh tranh phòng vé cuối năm. Trước thời điểm ra mắt, phim đã phải đối diện với sức nóng của Chị chị em em 3. Đến tuần khởi chiếu, tác phẩm tiếp tục gặp hai đối thủ ngoại rất mạnh là Godzilla Trừ Không và Ramayana. Việc liên tục chạm trán những dự án đáng chú ý khiến bộ phim gặp nhiều khó khăn trong việc tạo sức bật doanh thu ngay từ những ngày đầu.

Thực tế, Bò sữa bay từng được kỳ vọng sẽ có bước tiến đáng kể khi bước sang tuần thứ hai. Thông thường, những bộ phim được đánh giá tốt về chất lượng vẫn có cơ hội cải thiện doanh thu, thậm chí được tăng suất chiếu nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực. Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra với Bò sữa bay.

Khi tuần đầu công chiếu còn chưa kết thúc, Ngày con còn mẹ đã gia nhập đường đua và nhanh chóng chiếm ưu thế. Sau đó, Trại giam hạnh phúc tiếp tục ra mắt, kéo theo những hoạt động quảng bá rầm rộ. Trước đó, giới quan sát từng dự đoán với mật độ phát hành dày đặc dịp cuối năm, mỗi phim Việt gần như chỉ có một tuần để tận dụng sức nóng ban đầu. Trong tình thế ấy, Bò sữa bay gần như không có đủ thời gian để tạo nên cuộc lội ngược dòng bằng những lời khen từ khán giả.

Dàn diễn viên cũng là một bất lợi của Bò sữa bay trong cuộc đua phòng vé. Nguyễn Hùng, Tiểu Vy, Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy đều là những gương mặt trẻ, có độ nhận diện và lượng người hâm mộ nhất định, song chưa thực sự sở hữu sức hút thương mại đủ lớn. Trước đó, chính Chị chị em em 3 đã cho thấy một dàn cast nổi bật có thể tạo lợi thế thương mại lớn đến thế nào, khi phim sớm thu hút sự chú ý và đạt doanh thu tốt, bất chấp những tranh cãi về chất lượng.

Dàn diễn viên trẻ của Bò sữa bay chưa tạo được sức hút thương mại đủ lớn để kéo khán giả đến rạp.

Chưa kể, nhãn T18 cũng phần nào hạn chế khả năng tiếp cận khán giả của Bò sữa bay, nhất là khi phim mang màu sắc trẻ trung, khai thác những câu chuyện về tình bạn, tình yêu và tuổi trẻ, vốn dễ thu hút sự quan tâm của nhóm khán giả trẻ.

Rõ ràng, doanh thu không như kỳ vọng của Bò sữa bay là điều đáng tiếc. Dẫu vậy, với riêng Nguyễn Phạm Thành Đạt, bộ phim vẫn có thể xem là một bước tiến đáng ghi nhận trong sự nghiệp. Tác phẩm vừa giúp anh được ghi nhận nhiều hơn, đồng thời có cơ hội thực hành làm phim thương mại và phần nào mở ra khả năng được trao những dự án lớn hơn trong tương lai.

Song, để tiến xa hơn, Thành Đạt vẫn cần tích lũy kinh nghiệm và tìm cách dung hòa giữa cá tính sáng tạo với khả năng kết nối khán giả.