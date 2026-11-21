Tóm tắt thông tin nổi bật: Dấu mốc lịch sử: Đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland chính thức bước vào tranh tài tại VCK FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra ở Qatar, mở màn bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ vào tối 20/11.

Thủ lĩnh hàng thủ: Giữa dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng, trung vệ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (sinh năm 2009, quê Đồng Tháp, trưởng thành từ lò đào tạo PVF) thu hút sự chú ý đặc biệt khi được tín nhiệm trao tấm băng đội trưởng.

Bản lĩnh và kỳ vọng: Sở hữu bảng thành tích ấn tượng ở các giải trẻ quốc gia lẫn châu lục, Đăng Khoa được ban huấn luyện và HLV Cristiano Roland đánh giá cao nhờ tinh thần kỷ luật, sự chững chạc và khả năng kết nối đồng đội trước ngưỡng cửa sân chơi thế giới.

Hành trình của đội tuyển U17 Việt Nam tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi danh giá dành cho lứa tuổi 17, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland rơi vào bảng G đầy thử thách cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Giữa tập thể triển vọng, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa nhận được sự chú ý lớn từ giới chuyên môn lẫn khán giả khi đảm nhận trọng trách đội trưởng, là điểm tựa tinh thần cho toàn đội bước ra biển lớn.

Sinh năm 2009 tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa bén duyên với trái bóng tròn từ thuở nhỏ. Anh sớm bộc lộ tư chất phòng ngự nổi bật để rồi trúng tuyển vào Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PV, khóa 12. Rời xa gia đình từ khi còn rất nhỏ để ra Hưng Yên tập luyện, Đăng Khoa nhanh chóng rèn giũa tính tự lập, sự bền bỉ và tác phong chuyên nghiệp trong môi trường đào tạo bài bản bậc nhất cả nước.

Đăng Khoa thuở mới gia nhập PVF. Ảnh: PVF

Từ một học viên nhỏ nhắn, Đăng Khoa không ngừng nỗ lực cải thiện thể chất lẫn tư duy chiến thuật để vươn lên đạt thể hình lý tưởng cùng lối chơi điềm tĩnh, chắc chắn ở vị trí trung vệ. Trong màu áo các đội trẻ PVF, anh đóng vai trò trụ cột, giúp đội bóng gặt hái nhiều dấu ấn tại đấu trường quốc nội, nổi bật là chức Vô địch Giải bóng đá U15 Quốc gia và tấm Huy chương Đồng tại Giải vô địch U17 Quốc gia.

Bước ra cấp độ đội tuyển trẻ, trung vệ sinh năm 2009 tiếp tục là nhân tố sáng giá trong hành trình của U17 Việt Nam xuyên suốt từ vòng loại U17 châu Á 2026, giải U17 Đông Nam Á cho đến Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Việc một cầu thủ mới 17 tuổi được giao trọng trách đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia tại đấu trường World Cup không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Theo đánh giá từ giới chuyên môn và ban huấn luyện, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa hội tụ đầy đủ tố chất của một thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự, anh sở hữu khả năng đọc tình huống tốt, bọc lót kín kẽ và luôn giữ được cái đầu lạnh trong những thời điểm đội nhà chịu sức ép lớn.

Đăng Khoa chia sẻ cảm xúc khi tham gia giải U17 World Cup. Nguồn: @vff.official

Quan trọng hơn, sự chững chạc trong sinh hoạt và thái độ tập luyện nghiêm túc giúp Đăng Khoa nhận được sự nể trọng từ các đồng đội. Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland từng bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần cầu tiến cùng khát vọng của người học trò cưng, đặc biệt khi anh đại diện cho toàn đội thể hiện quyết tâm vượt qua vòng bảng ngay tại sân chơi thế giới.

Chia sẻ trước thềm trận ra quân gặp U17 Bỉ vào tối 20/11, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa khẳng định sự chăm chỉ, kỷ luật và tinh thần đoàn kết chính là nền tảng giúp U17 Việt Nam tự tin đối đầu với những nền bóng đá hàng đầu. Với bản lĩnh đã được trui rèn qua nhiều giải đấu lớn nhỏ, trung vệ quê Đồng Tháp được kỳ vọng sẽ chỉ huy hàng phòng ngự U17 Việt Nam đứng vững trước thử thách, viết nên những trang sử mới đáng tự hào cho bóng đá trẻ nước nhà tại FIFA U17 World Cup 2026.