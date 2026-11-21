MC Phương Liên trong một cảnh dẫn tại chương trình.

Với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Trần Anh Tiến, Phương Ý, Hồng Anh cùng ban nhạc Chill Band, chương trình dẫn dắt người nghe đi qua những rung động đầu đời, những mùa yêu thương, nỗi niềm xa cách và khát vọng đoàn viên.

Bốn chặng âm nhạc gồm: “Chớm lạnh, chớm thương”, “Những mùa thương nhớ”, “Đông về qua lối cũ” và “Qua mùa nhớ, tìm nhau” tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, đưa khán giả trở về với những ký ức và tâm tình thân thuộc.

Ca sĩ Hồng Anh thể hiện ca khúc “Mùa đông của anh” tại Trạm Âm nhạc “Chờ đông”.

Tại đêm nhạc, sự xuất hiện của ca sĩ Phương Ý là một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khán giả. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng lối thể hiện duyên dáng, nữ ca sĩ đã thổi vào những tình khúc Bolero quen thuộc sắc thái riêng, khi da diết, sâu lắng, lúc tình tứ, ngọt ngào, chạm đến nhiều tầng cảm xúc của người nghe.

Ca sĩ Phương Ý và những bản Bolero ngọt ngào trên sân khấu Trạm âm nhạc “Chờ đông”.

Trong khi đó, ca sĩ Trần Anh Tiến mang đến màu sắc trầm ấm, tình tứ qua cách xử lý ca khúc giàu tính tự sự.

Ca sĩ Trần Anh Tiến và khoảnh khắc phiêu cùng ban nhạc.

Đặc biệt, ở những tiết mục song ca, sự hòa quyện giữa hai giọng hát Phương Ý và Trần Anh Tiến còn tạo nên nét duyên rất riêng, góp phần dẫn dắt cảm xúc khán giả qua từng câu chuyện tình yêu.

Khoảnh khắc thật đẹp trong màn song ca của ca sĩ Trần Anh Tiến và ca sĩ Phương Ý.

Bên cạnh các tiết mục đơn ca, song ca, chương trình còn có phần giao lưu, chia sẻ giữa MC Phương Liên với các ca sĩ, giúp khán giả hiểu thêm về hành trình đến với âm nhạc cũng như tình cảm của các ca sĩ dành cho sân khấu và công chúng xứ Thanh. Qua đó, đêm nhạc cũng muốn gửi gắm thông điệp về sự quan tâm, sẻ chia, để mỗi người luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương giữa những ngày đông giá lạnh.

MC Phương Liên giao lưu cùng ca sĩ Trần Anh Tiến và ca sĩ Phương Ý tại chương trình.

Được livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, Trạm âm nhạc “Chờ đông” tiếp tục nối dài hành trình của một điểm hẹn âm nhạc tại Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Một số hình ảnh của nữ ca sĩ Phương Ý - Quán quân “Thần tượng Bolero 2019” tại sân khấu Trạm Âm nhạc của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tối 21/11:

“Nàng thơ Bolero” Phương Ý mang đến cho khán giả của Trạm Âm nhạc những bản tình ca ngọt ngào, tinh tế cùng phong thái biểu diễn dịu dàng, đằm thắm.

Đêm nhạc đầy cảm xúc, lắng đọng với các tình khúc Bolero.