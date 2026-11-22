Sau thành công của hai phần phim Làm Giàu Với Ma, NSƯT Hoài Linh từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn tại phòng vé Việt trong năm 2026. Thế nhưng, khi thị trường điện ảnh đang bước vào giai đoạn cuối năm, khả năng khán giả được gặp lại nam nghệ sĩ trên màn ảnh rộng dường như ngày càng thấp.

Trước đó, NSƯT Hoài Linh được công bố đảm nhận vai diễn quan trọng trong dự án điện ảnh Người Được Chọn của đạo diễn Mai Thế Hiệp. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ từng thu hút nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi anh hóa thân thành thầy Thạch - một nhân vật gắn với hoạt động hầu đồng và có diễn biến tâm lý phức tạp.

NSƯT Hoài Linh từng được công bố sẽ trở lại màn ảnh rộng trong dự án Người Được Chọn.

Bộ phim từng ấn định thời điểm khởi chiếu vào ngày 6/11/2026. Tuy nhiên, cột mốc này đã đi qua mà không có thêm thông báo chính thức nào từ phía nhà sản xuất về lịch phát hành mới. Theo nguồn tin SAOstar có được trước đó, Người Được Chọn vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện hậu kỳ trước khi được gửi đến khán giả. Tuy nhiên, tính đến ngày 22/11, những thông tin liên quan đến dự án vẫn im ắng.

Điều đáng nói là quỹ thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều. Thông thường, đối với một dự án điện ảnh thương mại, các hoạt động quảng bá, giới thiệu tác phẩm sẽ được triển khai từ một đến hai tháng trước thời điểm chính thức ra rạp. Đây là khoảng thời gian để ê-kíp lần lượt công bố poster, teaser, trailer, giới thiệu hệ thống nhân vật, tổ chức các hoạt động giao lưu cũng như xây dựng độ nhận diện cho bộ phim trên các nền tảng truyền thông.

Thế nhưng, với Người Được Chọn, những hoạt động kể trên vẫn chưa được triển khai đáng kể. Nhà sản xuất cũng chưa đưa ra tuyên bố mới về kế hoạch phát hành, dù lịch khởi chiếu từng được công bố đã trôi qua hơn hai tuần. Với tình hình hiện tại, việc Người Được Chọn kịp hoàn thiện chiến dịch quảng bá và chính thức ra rạp trong năm 2026 được đánh giá là khá khó khăn. Dù không thể loại trừ khả năng ê-kíp lựa chọn một chiến dịch truyền thông ngắn ngày, song cơ hội này đang trở nên mong manh hơn khi năm 2026 dần khép lại.

Phim có NSƯT Hoài Linh đóng chính hiện vẫn chưa ấn định ngày ra rạp cũng như kế hoạch phát hành.

Đây cũng là điều đáng tiếc đối với riêng NSƯT Hoài Linh. Năm 2024 và 2025, nam nghệ sĩ từng có hai năm liên tiếp ghi dấu ấn tại phòng vé thông qua Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn. Tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng của hai tác phẩm cho thấy sức hút của những dự án có sự góp mặt của nam nghệ sĩ sau quãng thời gian ít xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Chính vì vậy, năm 2026 từng được kỳ vọng sẽ là thời điểm Hoài Linh tiếp tục nối dài những thành công ấy. Nếu Người Được Chọn không thể ra rạp trong năm nay, chuỗi hai năm liên tiếp hiện diện tại phòng vé của nam nghệ sĩ cũng sẽ bị ngắt quãng.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt đang phát triển nhanh chóng, nhiều gương mặt trẻ liên tục tạo dựng tên tuổi thông qua những dự án có doanh thu ấn tượng, việc vắng bóng trên màn ảnh rộng suốt một năm ít nhiều cũng khiến Hoài Linh bỏ lỡ cơ hội duy trì sức nóng sau thành công của hai phần Làm Giàu Với Ma.

NSƯT Hoài Linh từng gây tiếng vang với hai phần phim Làm Giàu Với Ma, ra mắt 2024 và 2025.

Dẫu vậy, việc dành thêm thời gian để hoàn thiện chất lượng tác phẩm vẫn cần được tôn trọng. Một bộ phim được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, hậu kỳ lẫn chiến lược phát hành sẽ có lợi hơn so với việc vội vàng ra rạp chỉ để đáp ứng một cột mốc thời gian. Điều khán giả mong mỏi lúc này là một thông báo rõ ràng từ phía nhà sản xuất về số phận cũng như kế hoạch phát hành mới của Người Được Chọn.

Khi cơ hội gặp lại NSƯT Hoài Linh trên màn ảnh rộng trong năm 2026 ngày càng thu hẹp, khán giả có lẽ phải đặt kỳ vọng vào năm 2027. Và sau cột mốc hơn 229 tỷ đồng, màn tái xuất tiếp theo của nam nghệ sĩ chắc chắn vẫn là một trong những điều được công chúng quan tâm.