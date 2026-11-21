Mới đây, NSƯT Đại Nghĩa thu hút sự chú ý khi đăng tải poster mới của Án Mạng Karaoke trên trang cá nhân. Đi kèm hình ảnh tạo hình nhân vật thầy Nguyện Giang, nam nghệ sĩ hài hước viết: "Thầy Nguyện Giang vẫn đang chu du bên trời Tây". Cách chia sẻ dí dỏm của Đại Nghĩa nhanh chóng khiến khán giả thích thú, nhất là khi bộ phim tiếp tục có suất chiếu tại nhiều quốc gia châu Âu.

Theo thông báo từ nhà phát hành, Án Mạng Karaoke vẫn đang được trình chiếu tại Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc. Cụ thể, khán giả tại Ba Lan có thể theo dõi bộ phim ở Cinema City Janki tại Janki và Cinema City Arkadia tại Warsaw. Tại Đức, tác phẩm tiếp tục xuất hiện ở UCI Cinemas East Side Gallery, Berlin. Trong khi đó, ở Cộng hòa Séc, phim được trình chiếu tại ba cụm rạp Cinema City Chodov, Cinema City Flora và Cinema City Nový Smíchov ở Praha.

Án Mạng Karaoke vẫn đang được trình chiếu tại Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Thông tin này mang đến tín hiệu tích cực cho ê-kíp Án Mạng Karaoke sau hành trình phát hành tại thị trường trong nước. Việc tác phẩm tiếp tục có suất chiếu ở nước ngoài cũng giúp những gương mặt tham gia dự án có thêm cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế. Với Đại Nghĩa, đây là một tin vui đáng nhớ khi nhân vật do anh đảm nhận vẫn được giới thiệu đến người xem tại nhiều thị trường khác nhau.

Trước đó, Án Mạng Karaoke từng tạo được sự chú ý khi phát hành tại thị trường trong nước. Tác phẩm thuộc dòng trinh thám kết hợp hài đen, xoay quanh một nhóm người tìm đến homestay biệt lập trên núi để tham gia khóa tu chữa lành. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi bà Thủy (Vân Dung) bất ngờ bị sát hại. Từ đây, những người có mặt đều trở thành nghi phạm, kéo theo hành trình tìm kiếm hung thủ với hàng loạt bí mật được hé lộ.

Tại phòng vé Việt Nam, bộ phim đạt doanh thu khoảng 48,44 tỷ đồng tính đến tối 13/11/2026, sau khoảng 6 tuần công chiếu. Dù không đạt được thành tích như kỳ vọng, việc phim tiếp tục có suất chiếu tại châu Âu vẫn là thông tin đáng chú ý đối với ê-kíp và dàn diễn viên.

Thiên Ân và Đại Nghĩa trong Án Mạng Karaoke.

Trong phim, Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang, người dẫn dắt khóa tu chữa lành tại một homestay biệt lập trên núi. Đây là nhân vật có vai trò quan trọng trong mạch truyện, đồng thời sở hữu nhiều chi tiết khiến người xem tò mò. Với vẻ ngoài điềm đạm, mái tóc dài bạc màu cùng lối nói chuyện thường gắn với những lời răn dạy, thầy Nguyện Giang ban đầu tạo cảm giác như một người tìm kiếm sự bình an và hướng thiện.

Tuy nhiên, khi vụ án mạng xảy ra, nhân vật này lại trở thành một mắt xích đáng chú ý trong hành trình điều tra. Là người dẫn dắt khóa tu, thầy Nguyện Giang nắm rõ địa hình nơi nghỉ dưỡng cũng như những người tham gia. Điều đó khiến nhân vật không chỉ đóng vai trò đồng hành mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về những bí mật có thể đang được che giấu.

Đáng chú ý, Đại Nghĩa từng chia sẻ anh chủ động đề xuất điều chỉnh cách xây dựng nhân vật. Ban đầu, thầy Nguyện Giang được định hình theo hướng một thiền sư, nhưng nam nghệ sĩ muốn nhân vật là người tự tu tập, lên núi tĩnh tâm thay vì đại diện cho một tôn giáo cụ thể. Theo Đại Nghĩa, điều anh quan tâm là sự đối lập giữa lời nói và bản chất bên trong mỗi con người.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động ở sân khấu, truyền hình và điện ảnh, Đại Nghĩa tiếp tục cho thấy sự linh hoạt khi thử sức với những dạng nhân vật khác biệt. Tin vui từ thị trường châu Âu vì thế trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của nam nghệ sĩ. Trong khi đó, hình ảnh thầy Nguyện Giang vẫn đang tiếp tục được giới thiệu đến khán giả tại Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc.