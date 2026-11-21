Tối 21/11, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình nghệ thuật cộng đồng "Tán Đa Show số 5" do Báo Nhân Dân chỉ đạo và BEAT Network phối hợp tổ chức đã diễn ra sôi động dưới tán cây đa hơn 300 năm tuổi tại khuôn viên số 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Không gian di sản bên bờ Hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn kết nối giữa các giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ với tư duy sáng tạo trẻ trung, hiện đại.

Tán Đa Show số 5 lựa chọn âm nhạc làm ngôn ngữ kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ với tinh thần sáng tạo của người trẻ hôm nay.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật, chương trình còn mở ra một không gian trải nghiệm văn hóa gần gũi, nơi công chúng có thể cảm nhận những nét đẹp của văn hóa Việt qua giai điệu, ca từ và cách thể hiện mới mẻ của các nghệ sĩ.

Mở màn đêm diễn là tiết mục Flashmob khuấy động không khí phố đi bộ. Ảnh: Đạt Cá Chép

Mở màn đêm diễn là tiết mục Flashmob khuấy động không khí phố đi bộ. Tiếp nối là phần trình diễn giàu cảm xúc của hai gương mặt trẻ Lucy Trà My và Đỗ Nhật Anh qua các ca khúc Tựa như cơn gió và Việt Nam những chuyến đi.

Lần đầu tiên đứng trên một sân khấu lớn có đông đảo khán giả, em Đỗ Nhật Anh (học sinh lớp 8 Trường THCS Tây Hồ, chuyên ngành Violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) bày tỏ sự xúc động xen lẫn hồi hộp.

Em chia sẻ rằng chính nguồn năng lượng cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã giúp mình vượt qua sự lo lắng, qua đó mong muốn gửi gắm thông điệp sống tự do và lan tỏa niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của đất nước đến bạn bè khắp mọi miền.

Phần trình diễn giàu cảm xúc của hai gương mặt trẻ Lucy Trà My và Đỗ Nhật Anh qua các ca khúc Tựa như cơn gió và Việt Nam những chuyến đi. Ảnh: Đạt Cá Chép

Đêm nhạc còn có sự hội tụ của ba cá tính âm nhạc mang đậm tinh thần sáng tạo Việt. Ban nhạc trẻ The Magma mang đến nguồn năng lượng bùng nổ với loạt sáng tác như Manifest (Trộm vía), Hơi men đầu môi, Can I Say Love You Today, Cố chấp và Trái tim tự do.

Trong khi đó, ban nhạc độc lập Mủn Gỗ - tập hợp 5 thành viên theo đuổi dòng nhạc rock bền bỉ gần 5 năm qua - mang tới chương trình hơi thở của đại ngàn Tây Bắc kết hợp với sử thi và âm hưởng dân gian Việt Nam, cùng với tiếng sáo, đàn tranh, dàn bè trực tiếp trên sân khấu.

Mủn Gỗ trình diễn các ca khúc: Ông Hoàng Bảy, Lời nguyền quan họ, Thênh thênh đại ngàn, Hoa trắng Sơn, Ô Quy Hồ cùng màn kết hợp Anh có về cùng em với The Magma.

Ban nhạc độc lập Mủn Gỗ gồm 5 thành viên, với ca sĩ chính Quách Huy Hải mang lên sân khấu những tác phẩm mang hơi thở đại ngàn Tây Bắc và âm hưởng dân gian. Ảnh: Đạt Cá Chép

Ca sĩ Thanh Huyền (Bí Đỏ) - ban nhạc The Magma trình diễn trong đêm nhạc. Ảnh: Đạt Cá Chép

Màn kết hợp với ca khúc "Anh có về cùng em" của Mủn Gỗ và The Magma. Ảnh: Đạt Cá Chép

Chia sẻ bên lề đêm diễn, ca sĩ chính Quách Huy Hải của ban nhạc Mủn Gỗ cho biết, các sáng tác của nhóm thường khai thác tích truyện dân gian, nhân vật lịch sử hay những câu chuyện thực tế từ chính khán giả kể lại, nhưng được tiếp cận dưới góc nhìn lãng mạn và gần gũi với người trẻ.

Trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 24/11, nam ca sĩ bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi ngày lễ không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là sự ghi nhận ý nghĩa dành cho những người làm nghệ thuật.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh bùng nổ trong đêm nhạc với những bản hit của cô. Ảnh: Đạt Cá Chép

Điểm nhấn đặc biệt, cũng khép lại đêm nhạc là sự xuất hiện bùng nổ của ca sĩ Hoàng Thùy Linh - gương mặt tiêu biểu cho hành trình đưa chất liệu dân gian hòa quyện vào âm nhạc đương đại - với bản hit See tình cùng bản mashup Để Mị nói cho mà nghe và Bo xì bo.

Tại sân khấu Tán Đa, nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi có những kỷ niệm đẹp cùng khán giả Thủ đô và kỳ vọng sẽ sớm quay trở lại đồng hành cùng chuỗi chương trình của Báo Nhân Dân.

Nhân dịp này, Hoàng Thùy Linh cũng hé lộ thông tin về việc phát hành album phòng thu Volume 5 (Vol. 5) - dự án tiếp nối sau 4 năm kể từ album LINK. Album ra mắt sau hai sản phẩm mở đường đã phát hành trước đó là Thầy Dùi (tháng 10/2026) và Vô Lượng Kiếp (18/11). Sự kiện gặp gỡ, nghe trọn vẹn album sớm dành cho người hâm mộ tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 26/11 tới.

Khán giả hào hứng với những tiết mục sôi động trong chương trình nghệ thuật cộng đồng "Tán Đa Show số 5" hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Đạt Cá Chép

Nhà báo Lê Quốc Minh, TBT Báo Nhân dân tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Ảnh: Đạt Cá Chép

Sự hòa quyện giữa không gian lịch sử hơn ba thế kỷ và những giai điệu đương đại tại "Tán Đa Show số 5" đã khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Việt, nơi truyền thống luôn là nguồn mạch nuôi dưỡng những sáng tạo mới mẻ trong đời sống hôm nay./.