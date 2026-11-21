Tháng 1/2025, ở tuổi 30, ông Hồ Anh Minh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Tập đoàn Masterise Group, một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu của Việt Nam.

Masterise Group làm chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án có tổng mức đầu tư 196.378 tỷ đồng.

Tập đoàn này cũng là một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam, chuyên phát triển, quản lý và vận hành các dự án bất động sản cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, nổi tiếng với nhiều dự án lớn như Masteri, Grand Marina Saigon, The Global City...

Chiếc Rolls-Royce Cullinan siêu sang đưa đón vị doanh nhân trẻ tuổi đi làm mỗi ngày.

Bên cạnh đó, ông Hồ Anh Minh còn là Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Phát triển bất động sản Masterise Homes với vốn điều lệ hơn 4.300 tỷ đồng.

Về tài sản, thiếu gia sinh năm 1995 hiện trực tiếp nắm giữ gần 344,7 triệu cổ phiếu TCB của ngân hàng Techcombank, tương đương 4,88% cổ phần của nhà băng này. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 21/1/2027, khối tài sản mà doanh nhân trẻ Hồ Anh Minh nắm giữ tại TCB có giá trị hơn 12.339 tỷ đồng.

Với khối tài sản này, ông Hồ Anh Minh đứng trong Top 15 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Được biết, ông Minh là con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank.

Ở tuổi 30, doanh nhân Hồ Anh Minh thường xuyên đến trụ sở làm việc bằng chiếc siêu xe sang trọng bậc nhất thế giới, Rolls-Royce Cullinan, có giá khoảng 2 triệu USD.