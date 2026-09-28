Real Madrid 'thở phào' với Mbappe

Theo Cadena COPE, đội ngũ y tế của Real Madrid xác nhận ngôi sao mang áo số 10 đủ điều kiện thi đấu sau những tín hiệu hồi phục tích cực trong các buổi tập gần nhất.

Mbappe gặp phải một số vấn đề về cơ trong trận đấu giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng A Nations League A hôm 26/9. Dù là người ghi bàn thắng duy nhất giúp "Les Bleus" giành chiến thắng với tỷ số 1-0, anh phải rời sân ngay sau đó và sớm trở lại câu lạc bộ để theo dõi.

Tình trạng kể trên từng làm dấy lên mối lo ngại lớn về khả năng vắng mặt dài hạn của ngôi sao người Pháp. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra chuyên sâu tại đại bản doanh Valdebebas cho thấy mức độ tổn thương không nghiêm trọng như dự kiến ban đầu.

Tín hiệu tích cực từ chân sút 27 tuổi là cực kỳ quan trọng đối với Real Madrid trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia đang chật vật ứng phó với cơn bão chấn thương. Sau 7 lần ra sân tại La Liga mùa giải năm nay, anh cũng là chân sút số một của "Los Blancos" với 7 bàn thắng.

Bất chấp việc Real Madrid đang sở hữu những ngôi sao như Vinicius Junior, Arda Guler hay Yan Diomande, Mbappe vẫn là nguồn cung cấp bàn thắng chủ lực và giữ vai trò định đoạt lối chơi trên hàng công của "Los Blancos".

Mbappe nói gì khi được hỏi về Mourinho? Sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Inter Milan tại Champions League 2026/27 sáng 9/9, Mbappe đã có những phát biểu đáng chú ý về chiến lược gia người Bồ Đào Nha.