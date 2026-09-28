Thống kê trận đấu Slovakia U19 1-2 Poland U19: Poland U19 ngược dòng ngoạn mục

Trước buổi tập chiều 28.9 tại Bandung (Indonesia), HLV Kim Sang-sik cho biết tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu Thái Lan ở lượt trận thứ hai của bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh đội đã nghiên cứu kỹ đối thủ và sẵn sàng hướng tới chiến thắng.