Thống kê trận đấu Kyrgyzstan 5-0 Maldives: Kyrgyzstan thắng đậm thuyết phục

Sau 24 mùa, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô đã trở thành sân chơi quen thuộc của bóng đá học đường Thủ đô, nơi nhiều ngôi trường ghi tên mình vào lịch sử với những chức vô địch, cùng hàng loạt tập thể và cá nhân để lại dấu ấn trong lòng cổ động viên.