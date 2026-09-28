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Thống kê trận đấu Kyrgyzstan 5-0 Maldives: Kyrgyzstan thắng đậm thuyết phục

Kyrgyzstan giành chiến thắng đậm 5-0 trước Maldives. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-kyrgyzstan-5-0-maldives-kyrgyzstan-thang-dam-thuyet-phuc-466906.html