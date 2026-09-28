World Cup đưa Vozinha lên đỉnh, vài tháng sau anh lo mất chỗ

Vozinha trở thành hiện tượng sau World Cup 2026, nhưng danh tiếng không giúp anh bảo đảm suất bắt chính tại Colo Colo.

World Cup 2026 thay đổi cuộc đời Vozinha chỉ sau một trận đấu. Màn trình diễn ấn tượng trước Tây Ban Nha giúp thủ môn Cape Verde trở thành một trong những cái tên gây chú ý nhất giải, lượng người theo dõi trên Instagram nhanh chóng vượt mốc một triệu. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy không kéo dài theo cách Vozinha mong muốn.

Thủ môn này thừa nhận cuộc sống đảo lộn kể từ World Cup. Vozinha gần như không còn sự riêng tư khi thường xuyên bị nhận ra ở nhà hàng hoặc những nơi công cộng. Người hâm mộ muốn chụp ảnh, xin chữ ký, thậm chí có người lấy điện thoại quay anh mà không báo trước.

Vozinha chỉ nhận ra mức độ nổi tiếng của mình khi một phóng viên cho anh xem tài khoản Instagram sau trận gặp Tây Ban Nha. Số người theo dõi đã vượt một triệu, khiến thủ môn Cape Verde sau đó phải tắt thông báo để tránh liên tục kiểm tra mạng xã hội. Anh thừa nhận nếu được lựa chọn, mình vẫn thích cuộc sống trước khi nổi tiếng hơn.

Danh tiếng sau World Cup mang đến cho Vozinha nhiều lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng. Theo AS, Inter Miami nằm trong số những CLB quan tâm, nhưng thủ môn người Cape Verde cuối cùng quyết định chuyển sang Chile khoác áo Colo Colo.

Hợp đồng giữa hai bên chỉ kéo dài đến tháng 12/2026, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm một mùa nếu Vozinha thi đấu ít nhất 50% số trận. Đây lại đang trở thành vấn đề với thủ môn từng gây sốt tại World Cup.

Thủ môn Cape Verde mới ra sân 3 trong 9 trận có thể góp mặt, trong khi hợp đồng chỉ tự động gia hạn nếu anh đạt tỷ lệ thi đấu tối thiểu 50%.

Vozinha mới ra sân 3 trong 9 trận có thể góp mặt cho Colo Colo. Với tỷ lệ hiện tại, anh chưa đáp ứng điều kiện để kích hoạt năm hợp đồng tiếp theo. Những sai sót trong lần xuất hiện gần nhất càng khiến vị trí của thủ môn Cape Verde chịu thêm sức ép.

Tình cảnh của Vozinha cho thấy khoảng cách rất lớn giữa một giải đấu kéo dài vài tuần và cuộc cạnh tranh ở cấp CLB. Một trận đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha đủ giúp anh có hơn một triệu người theo dõi và nhận những lời đề nghị mới, nhưng không thể bảo đảm suất bắt chính vài tháng sau đó.

Ở tuổi mà tương lai nghề nghiệp không còn quá dài, Vozinha giờ phải giải quyết bài toán hoàn toàn khác so với mùa hè. Thay vì đối phó với sự chú ý trên mạng xã hội, anh cần giành lại niềm tin tại Colo Colo trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc vào tháng 12.

World Cup đưa Vozinha bước ra ánh sáng. Nhưng để ở lại với bóng đá đỉnh cao, những gì anh làm sau World Cup mới mang tính quyết định.