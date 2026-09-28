Dàn cựu cầu thủ hơn 300 triệu bảng của MU giờ ra sao

Sau khi chia tay MU năm 2022, Juan Mata lần lượt thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Australia. Anh chưa chính thức tuyên bố giải nghệ và gần đây vẫn xuất hiện với vai trò bình luận viên của ITV.

Chris Smalling trở lại Anh sau thời gian thi đấu tại Saudi Arabia. Trung vệ 36 tuổi vẫn muốn tiếp tục chơi bóng, nhưng việc tìm một CLB mới không còn dễ dàng.

Paul Pogba là một trong những cái tên gây tiếc nuối nhất. Từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi trở lại MU, Pogba rời CLB năm 2022 rồi trải qua hàng loạt vấn đề về chấn thương, án cấm thi đấu 18 tháng vì doping và những biến cố ngoài sân cỏ. Monaco chỉ sử dụng anh một lần đá chính mùa trước trước khi chia tay, khép lại giai đoạn sa sút của một nhà vô địch World Cup 2018.

Anthony Martial cũng không tìm được lối thoát cho sự nghiệp sau khi rời Old Trafford. Tiền đạo người Pháp thường xuyên gặp vấn đề thể lực trong những năm cuối tại MU, sau đó chuyển tới AEK Athens rồi Monterrey, nhưng hợp đồng với đội bóng Mexico cũng bị chấm dứt sớm.

Jadon Sancho từng được MU chiêu mộ với kỳ vọng trở thành ngôi sao hàng đầu nhưng hiện cũng đang thất nghiệp. Sau những mâu thuẫn với Erik ten Hag, Sancho lần lượt khoác áo Dortmund, Chelsea và Aston Villa theo dạng cho mượn nhưng không CLB nào quyết định giữ anh lâu dài.

Wilfried Zaha từng là ngôi sao nổi bật của Crystal Palace nhưng sự nghiệp sau đó không phát triển như kỳ vọng. Sau khi rời Palace, Zaha sang Galatasaray và hiện ở tuổi 33, anh cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới.

Adnan Januzaj từng được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất MU dưới thời David Moyes. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ không thể phát triển đúng kỳ vọng, Chia tay Mu, Januzaj từng chơi cho Real Sociedad, Sevilla và góp mặt cùng đội tuyển Bỉ tại hai kỳ World Cup.

Christian Eriksen chia tay MU nhưng phải chờ gần bốn tháng mới tìm được CLB mới là Wolfsburg. Tiền vệ 34 tuổi chỉ gắn bó với đội bóng Đức chưa đầy hai năm và vừa rời đi khi đôi bên chấp thuận kết thúc hợp đồng trước hạn.

Matteo Darmian lại có hành trình khác biệt khi đạt nhiều thành công sau khi rời MU. Anh giành ba Serie A, ba Coppa Italia cùng Inter Milan và hai lần vào chung kết Champions League. Ở tuổi 36, Darmian hiện cũng đang trở thành cầu thủ tự do.

Tyrell Malacia từng là thành viên thường xuyên của MU và thậm chí góp mặt trong toàn bộ 62 trận đấu của đội ở mùa 2022/23. Tuy nhiên, hai lần phẫu thuật đầu gối, quãng thời gian cho mượn không thành công tại PSV và những biến động tại Old Trafford khiến hậu vệ người Hà Lan phải chuyển tới MLS khi mới 27 tuổi.

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Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.